Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 21χρονου για ένοπλες ληστείες

Ο νεαρός με τη απειλή μαχαιριού έκανε δύο ληστείες με διαφορά λίγων ωρών. Πώς έπεσε στα "δίχτυα" των Αρχών .

Στον εντοπισμό και τη σύλληψη 21χρονου, που λήστεψε το περασμένο Σάββατο, με την απειλή μαχαιριού, ένα κατάστημα και ένα πρακτορείο ΟΠΑΠ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου.

Ο νεαρός άνδρας εντοπίστηκε, συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστείες κατά συρροή και για παράβαση του Νόμου Περί Όπλων.

Το πρωί του περασμένου Σαββάτου, είχε εισέλθει αρχικά σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της πόλης και με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσε από τον υπάλληλο 200 ευρώ. Λίγες ώρες αργότερα, με τον ίδιο τρόπο αφαίρεσε από πρακτορείο ΟΠΑΠ 1500 ευρώ

