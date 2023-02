Πολιτισμός

Σεισμός σε Τουρκία - Συρία: γκρεμίστηκε κάστρο 2200 ετών (εικόνες)

Σοβαρές καταστροφές υπέστη το μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Ο φονικός σεισμός που έπληξε την Τουρκία και τη Συρία, εκτός από χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες, γκρέμισε και ένα ιστορικό μνημείο της περιοχής.

Ο λόγος, για το κάστρο του Γκαζιαντέπ, που είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και υπέστη σοβαρές ζημιές.

Το εν λόγω κάστρο, σύμφωνα με τις αρχαιολογικές ανασκαφές, χτίστηκε για πρώτη φορά ως παρατηρητήριο κατά τη ρωμαϊκή περίοδο τον 2o-4o αιώνα μ.Χ. και επεκτάθηκε με την πάροδο του χρόνου.

Από το 527-565 μ.Χ. πήρε τη σημερινή του μορφή, κατά την περίοδο του βυζαντινού αυτοκράτορα Ιουστινιανού Α', σύμφωνα με τα Τουρκικά Μουσεία, τον επίσημο ιστότοπο των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων της χώρας.

«Ορισμένοι από τους προμαχώνες στο ανατολικό, νότιο και νοτιοανατολικό τμήμα του ιστορικού κάστρου στην κεντρική περιοχή Σαχινμπέι καταστράφηκαν από τον σεισμό και τα συντρίμμια σκορπίστηκαν στον δρόμο. Τα σιδερένια κιγκλιδώματα γύρω από το κάστρο ήταν διάσπαρτα στα γύρω πεζοδρόμια. Ο τοίχος αντιστήριξης δίπλα στο κάστρο κατέρρευσε επίσης. Σε ορισμένους προμαχώνες παρατηρήθηκαν μεγάλες ρωγμές», μετέδωσε το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Σύμφωνα πληροφορίες, σοβαρές ζημιές υπέστη και ο θόλος και ο ανατολικός τοίχος του ιστορικού τζαμιού Sirvani, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο κάστρο και λέγεται ότι χτίστηκε τον 17ο αιώνα.

