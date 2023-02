Ζώδια

Ζώδια: απρόοπτα γεγονότα καθυστερούν τις εξελίξεις

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις για την εβδομάδα για όλα τα ζώδια.

Αν και η επιρροή της Πανσελήνου θα συνεχίσει να είναι ορατή και αυτή την εβδομάδα, σίγουρα οι ημέρες που ακολουθούν είναι πιο ήρεμες, με μεγάλο βάρος να δίνεται στην επικοινωνία και στον σχεδιασμό των κινήσεων μας χωρίς να λείπουν και τα απρόοπτα!

Αναλυτικά οι προβλέψεις της εβδομάδας είναι οι εξής:

Τη Δευτέρα 6/2 το εξάγωνο Ερμή-Ποσειδώνα συνδυάζει τον ορθολογισμό με το συναίσθημα, τη λογική σκέψη με τη διαίσθηση επηρεάζοντας θετικά επαγγελματικές συζητήσεις και επαφές, ενώ βοηθά να εκφράσουμε με άνεση τα όνειρα και τις επιθυμίες μας. Τα ζώδια του Νερού(Καρκίνος, Σκορπιός, Ιχθύες) και τα ζώδια της Γης (Ταύροι, Παρθένοι, Αιγόκεροι) του τρίτου δεκαημέρου είναι αυτά που επηρεάζονται περισσότερο.

Την Τετάρτη 8/2 το εξάγωνο Αφροδίτης-Ουρανού μιλά για εκπλήξεις και ευχάριστα γεγονότα κυρίως στα ερωτικά μας χωρίς να λείψουν και κάποιες οικονομικές ευκαιρίες! Επίσης, δεν αποκλείεται να εμφανιστούν και πάλι στη ζωή μας και πρόσωπα από το παρελθόν μας, όχι απαραίτητα το ερωτικό. Μπορεί να είναι ένα φιλικό πρόσωπο ή ένα άτομο που είχαμε συνεργαστεί παλαιότερα μαζί του. Τα ζώδια του Νερού(Καρκίνος, Σκορπιός, Ιχθύες) και τα ζώδια της Γης (Ταύροι, Παρθένοι, Αιγόκεροι) του δευτέρου δεκαημέρου είναι αυτά που θα ευνοηθούν περισσότερο από αυτή την όψη.

Την Παρασκευή 10/2 η σύνοδος Ερμή-Πλούτωνα είναι μια πολύ δυνατή όψη που μας δίνει ώθηση για να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας, να κάνουμε επαγγελματικές επαφές και συμφωνίες, να δυναμώσουμε τις σχέσεις μας με πρόσωπα που επηρεάζουν το μέλλον και την καριέρα μας. Όμως, η όψη αυτή μπορεί να προκαλέσει εγωιστικές εκδηλώσεις και ελεγκτικές συμπεριφορές, χωρίς να λείψουν οι εμμονές που διαστρεβλώνουν την εικόνα της πραγματικότητας. Τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο από αυτή την όψη είναι Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί και Αιγόκεροι που έχουν γεννηθεί στο τέλος του τρίτου δεκαημέρου του ζωδίου τους.

Τέλος, το Σάββατο 11/2 ο Ερμής περνά στον Υδροχόο, και οι σκέψεις μας γίνονται περισσότερο προοδευτικές, ενδιαφερόμαστε για το κοινωνικό σύνολο, ακολουθούμε με χαρά κάθε ομαδική προσπάθεια και υποστηρίζουμε τους φίλους μας στην πραγματοποίηση των σχεδίων τους. Όσοι ανήκουν στα ζώδια των Διδύμων, Ζυγού και Υδροχόου αλλά και Ταύρου, Σκορπιού, Λέοντα είναι και αυτοί που θα μπορέσουν να εκφράσουν όλα τα παραπάνω με μεγαλύτερη άνεση.

ΚΡΙΟΣ

Ξεπερνάτε, με τη βοήθεια κοντινών σας προσώπων, πρακτικές/γραφειοκρατικές δυσκολίες που σας άγχωναν και σας ταλαιπωρούσαν σε επίπεδο καθημερινότητας. Τα οικονομικά σας βελτιώνονται μέσω είσπραξης κάποιων χρημάτων που σας οφείλουν εδώ και καιρό ή μέσω της οικονομικής στήριξης που θα έχετε από ένα πρόσωπο της οικογένειάς σας. Επαγγελματικά, για να προχωρήσετε στην καριέρα σας, φροντίστε να παρουσιάσετε τα ταλέντα και τις ικανότητες σας με σαφήνεια, σοβαρότητα και επαγγελματισμό, με το λόγο σας να είναι μετρημένος και καίριος. Όχι βιασύνες, όχι παρορμητικές συμπεριφορές! Από το Σάββατο που ο Ερμής περνά στον Υδροχόο, προσωπική ζωή, φιλικές σχέσεις και κοινωνική ζωή αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ενώ επικοινωνείτε και εκφράζεστε με μεγαλύτερη άνεση!

ΤΑΥΡΟΣ

Ενδιαφέρουσες και ξαφνικές, ειδήσεις σας γεμίσουν χαρά και ικανοποίηση και αφορούν είτε στην επικοινωνία ενός προσώπου από το παρελθόν, ή στη στήριξη ενός σχεδίου σας από ένα φιλικό σας πρόσωπο ή μπορεί να μάθετε για μια οικονομική ευκαιρία που πρέπει να σπεύσετε να εκμεταλλευτείτε! Στην προσωπική σας ζωή δεν θα λείψουν οι προσκλήσεις και οι συναντήσεις με άτομα του κοντινού σας περιβάλλοντος και μέσα από εκεί να έρθετε σε επαφή με πρόσωπα που θα σας τραβήξουν ερωτικά το ενδιαφέρον! Επαγγελματικά θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί στο χώρο της δουλειάς σας αφού οτι κάνετε, ότι προτείνετε και ότι καλό προκύπτει για την πορεία της καριέρας σας θα γίνεται αντικείμενο σχολιασμού και ενίοτε κακόβουλης κριτικής.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Ένα πρακτικό/διαδικαστικό ζήτημα σε σχέση με το σπίτι σας ή γενικότερα ένα ακίνητο, στις αρχές της εβδομάδας τακτοποιείται, ίσως με τη βοήθεια ενός πιο έμπειρου προσώπου. Μέσα από κάποιες εμπιστευτικές πληροφορίες που έρχονται σε εσάς, αντιλαμβάνεστε τον τρόπο που θα πρέπει να κινηθείτε στα επαγγελματικά σας ώστε να δείτε την καριέρα σας να εξελίσσεται. Συναισθηματικά, νιώθετε πως δεν μπορείτε να κρατάτε πλέον μέσα σας όλα αυτά που σας πιέζουν και σας πνίγουν και τα εξομολογήστε στον σύντροφο σας, φροντίστε μόνο ο τρόπος σας να μην είναι επιθετικός ή απότομος και προκαλέσετε άσκοπες εντάσεις. Η μετακίνηση του Ερμή στον Υδροχόο, για εσάς σημαίνει καινούργια σχέδια και στόχοι για το μέλλον, ταξίδια και μετακινήσεις αλλά και επιπλέον γνώσεις μέσω σπουδών, σεμιναρίων και επιμόρφωσης.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Πολλές ευχάριστες επαφές, συναντήσεις και συζητήσεις με πρόσωπα του ευρύτερου κοινωνικού και φιλικού σας περιβάλλοντος έχει αυτή η εβδομάδα, και μέσα από όλες αυτές τις επαφές θα σκεφτείτε με διαφορετικό τρόπο τη ζωή σας και τον προγραμματισμό που κάνετε για αυτήν. Στα επαγγελματικά σας θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε μια πολύ σημαντική συζήτηση με ένα πρόσωπο που επηρεάζει την εξέλιξη σας. Παραμείνετε ψύχραιμοι και όσο γίνεται χωρίς άγχος, μιλήστε για τους στόχους σας, δείξτε οτι σας ενδιαφέρει πραγματικά αυτό που κάνετε και θα κερδίσετε τις εντυπώσεις. Συναισθηματικά, μπορεί να προκύψει εντελώς ξαφνικά μια γνωριμία μέσα από το φιλικό σας κύκλο ενώ οι δεσμευμένοι κάντε κάτι διαφορετικό μαζί με τον σύντροφο σας. Η είσοδος του Ερμή στον Υδροχόο φέρνει εξελίξεις σε οικονομικά ζητήματα.

ΛΕΩΝ

Ανακινείται τις ημέρες αυτές ένα προσωπικό ζήτημα που θεωρούσατε οτι είχε κλείσει όχι ιδιαίτερα καλά για εσάς, αλλά τώρα κατά κάποιο τρόπο θα αποζημιωθείτε ηθικά και οικονομικά για αυτό. Απρόσμενες εξελίξεις και ανακατατάξεις προκύπτουν στα επαγγελματικά σας αλλά έχετε τη δύναμη και την ικανότητα να τις διαχειριστείτε σωστά. Οι αποκαλύψεις για τις κινήσεις ορισμένων προσώπων από το εργασιακό σας περιβάλλον δεν θα σας ξαφνιάσουν αφού θα επιβεβαιώσουν το ένστικτο και την παρατηρητικότητα σας. Συναισθηματικά, φροντίστε να λύσετε με τη συζήτηση τις διαφωνίες και τις αντιπαραθέσεις που είχατε το προηγούμενο διάστημα με τον σύντροφό σας και να αναθερμάνετε τη σχέση σας. Η μετακίνηση εξάλλου του Ερμή απέναντί σας είναι ένα επιπλέον θετικό σημείο στην επικοινωνία σας και στον τρόπο που εκφράζεστε και μοιράζεστε σκέψεις και συναισθήματα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Μια είδηση, μια επικοινωνία ή μια ξαφνική συνάντηση, σας βοηθά στις αρχές της εβδομάδας να λύσετε μια παρεξήγηση ή μια επιπόλαιη διαφωνία με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο. Συναισθηματικά, εκμεταλλευτείτε το διάστημα ως το τέλος της εβδομάδας για να έρθετε πιο κοντά με τον σύντροφο σας, να λύσετε τις διαφορές σας, να μιλήσετε για ότι σας απασχολεί. Προς τα τέλη της εβδομάδας είτε μέσα από μια συζήτηση με πρόσωπα που εμπιστεύεστε, είτε μόνοι σας μετά από σοβαρή σκέψη, θα αναθεωρήσετε κάποια σχέδια σας, θα εγκαταλείψετε κάποια άλλα, ενώ είναι πολύ πιθανό να επαναφέρετε κάποιον στόχο του παρελθόντος που από άγχος και ανασφάλεια δεν είχατε προχωρήσει. Η μετακίνηση του Ερμή στον Υδροχόο, είναι η χαρά της οργάνωσης για εσάς, αφού θα μπορέσετε να τακτοποιήσετε κάθε σας εκκρεμότητα, υποχρέωση, δουλειά και πρακτικό ζήτημα που υπάρχουν στην καθημερινότητα σας.

ΖΥΓΟΣ

Διαφορές και διαφωνίες που ταλαιπώρησαν τις σχέσεις με ορισμένα μέλη της οικογένειάς σας λύνονται με αμοιβαίες υποχωρήσεις και από τις δυο πλευρές. Ωστόσο, προς το τέλος της εβδομάδας και προκειμένου να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο θα ξανακάνετε μαζί τους μια συζήτηση όπου θα ξεκαθαρίσετε τις θέσεις σας. Σε αυτό θα σας βοηθήσει και η μετακίνηση του Ερμή στον Υδροχόο που ευνοεί κάθε είδους συζητήσεις και επαφές. Επαγγελματικά, τα πράγματα δεν προχωρούν με το ρυθμό που θέλετε, ενώ προκύπτουν και κάποιες καθυστερήσεις που σας αγχώσουν και σας βγάζουν εκτός προγράμματος. Φροντίστε να ξεκουράζεστε αρκετά και μεταφέρετε για αργότερα υποθέσεις που δεν είναι άμεσης επίλυσης. Συναισθηματικά είστε προβληματισμένοι με την πορεία μιας σχέσης ή μιας γνωριμίας και δεν θέλετε να πάρετε καμμιά απόφαση προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Ανήκετε σε αυτούς που πιέστηκαν και αναστατώθηκαν από την Πανσέληνο που προηγήθηκε και αναζητάτε τρόπους να ξεπεράσετε τις δυσκολίες που προέκυψαν σε μια σχέση ή μια συνεργασία σας. Τις ημέρες αυτές, και χάρη στη διαίσθηση σας, θα καταφέρετε να βρείτε τις λύσεις που αναζητάτε. Επαγγελματικά, χρησιμοποιείστε προς όφελος σας την εύνοια που έχετε το διάστημα αυτό, λύστε παρεξηγήσεις στο εργασιακό σας περιβάλλον, παρουσιάστε τις προτάσεις και τις πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες σας και εδραιώστε τη θέση σας. Η μετακίνηση του Ερμή στον Υδροχόο φέρνει πολλές συζητήσεις με μέλη της οικογένειάς σας για θέματα που πιθανόν να έχετε διαφορετικές απόψεις και ίσως προκύψουν διαφωνίες. Αν είστε σε διαδικασία αναζήτησης σπιτιού, αγοραπωλησίας ενός ακινήτου, ή μετακόμισης, από το Σάββατο και μετά θα σας είναι πολύ πιο εύκολες οι διαδικασίες αυτές.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Την εβδομάδα αυτή θα έχετε πολλές συζητήσεις με τα μέλη της οικογένειας σας σχετικά με την εκμετάλλευση ενός ακινήτου και των εσόδων που θα μπορούσε να αποδώσει καθώς τα οικονομικά είναι ένας τομέας που σας αγχώνει και αναζητάτε τρόπους που θα σας κάνουν να νιώσετε πιο ασφαλείς. Θα κάνετε μια καθοριστική για τα οικονομικά σας συζήτηση που το αποτέλεσμα της θα κρίνει και τις επόμενες επαγγελματικές κινήσεις σας. Οι σχέσεις σας με τους συναδέλφους ή τους συνεργάτες σας δεν είναι και στην καλύτερη τους στιγμή, κυρίως γιατί το άγχος και ο προβληματισμός σας για το μέλλον σας εκδηλώνεται με νεύρα και απότομη συμπεριφορά. Η συναισθηματική σας ζωή έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα αυτό το διάστημα, με την καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις της να απορροφούν μεγάλο μέρος της ενέργειας σας. Από το Σάββατο που ο Ερμής περνά στον Υδροχόο αυξάνονται οι επαφές σας με πρόσωπα του στενού σας περιβάλλοντος.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Τα απρόοπτα που προκύπτουν στο εργασιακό σας περιβάλλον στις αρχές της εβδομάδας, τα αντιμετωπίζετε με χαμόγελο, παίρνοντας δύναμη και θετική ενέργεια από τα πρόσωπα του άμεσου περιβάλλοντος σας και την προσοχή που σας δίνουν. Συναισθηματικά, οι δυσκολίες απομακρύνονται με την καλή επικοινωνία ανάμεσα σε σάς και τον σύντροφό σας να βοηθά να μοιραστείτε σκέψεις, συναισθήματα και όμορφες στιγμές. Οι αδέσμευτοι Αιγόκεροι μπορεί να κάνετε μια ενδιαφέρουσα γνωριμία μέσω κοινών φίλων. Επαγγελματικά, ξεπερνάτε τυχόν προβλήματα ή αδυναμίες στο χώρο της εργασίας σας χάρη στις έξυπνες ιδέες σας αλλά και τη συνεργασία με τους συναδέλφους σας. Ωστόσο, προς το τέλος της εβδομάδας θα είστε απόλυτοι και εριστικοί στον τρόπο που εκφράζεστε και αυτό θα διαταράξει τις σχέσεις σας. Με τη μετακίνηση του Ερμή στον Υδροχόο θα εστιάσετε στη διαχείριση των οικονομικών σας, αλλά και στη διατήρηση των κεκτημένων και των αποκτημάτων σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Με ευχάριστες εξελίξεις σε ένα εργασιακό ζήτημα ξεκινά η εβδομάδα για εσάς αγαπητοί Υδροχόοι, ενώ έχετε διάφορες σκέψεις για το πως θα μπορούσατε να βελτιώσετε τα οικονομικά σας. Η θετική εξέλιξη που θα υπάρξει σε ένα οικογενειακό ζήτημα ή σε ένα οικονομικό θέμα που εμπλέκονται και τρίτα πρόσωπα φέρνει το χαμόγελο στα χείλη σας και πάλι. Επαγγελματικά, προς το τέλος της εβδομάδας θα πάρετε την ευθύνη να ρυθμίσετε ένα σημαντικό ζήτημα στην εργασία σας, αλλά δεν θα πρέπει να συμπεριφερθείτε με έπαρση ή αυταρέσκεια. Συναισθηματικά, έχετε μεγαλύτερη τόλμη και θέληση να εκφράσετε τα πιο βαθιά σας συναισθήματα ενώ οι αδέσμευτοι μπορεί να γοητευτείτε από ένα πρόσωπο που είναι ήδη δεσμευμένο... Από το Σάββατο που ο Ερμής θα περάσει στο δικό σας ζώδιο όλοι γοητεύονται από τον τρόπο που εκφράζεστε, τις ιδέες, τις απόψεις και το πάθος με το οποίο τις μοιράζεστε!

ΙΧΘΥΕΣ

Οι στόχοι και τα σχέδια σας για το μέλλον είναι ότι σας απασχολεί αυτή την εβδομάδα, ενώ δεν θα λείψουν ευχάριστες συναντήσεις με πρόσωπα από το φιλικό σας περιβάλλον αλλά και τον κοινωνικό σας κύκλο. Συναισθηματικά, αν είστε αδέσμευτοι μπορεί να κάνετε μια εντελώς απρόσμενη γνωριμία που θα σας ενθουσιάσει, ενώ οι δεσμευμένοι αφοσιωθείτε στο ταίρι σας και μην επιτρέπετε σε άλλα πρόσωπα να επεμβαίνουν στη σχέση σας! Επαγγελματικά, γίνονται διάφορες συζητήσεις αλλά μην δεσμευτείτε σε κάτι οριστικό πριν να είστε σίγουροι για αυτό το βήμα. Αποφύγετε έξοδα και περιττές σπατάλες. Με τον Ερμή να περνά το Σάββατο στον Υδροχόο θα έχετε όλο το χρόνο να ασχοληθείτε με τον εσωτερικό σας κόσμο και τις ανάγκες σας, τις σκέψεις και τα συναισθήματα σας αλλά και να εξετάσετε με ηρεμία τα γεγονότα που σας αναστάτωσαν το προηγούμενο διάστημα.

Πηγή: bestofyou.gr

