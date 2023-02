Life

“Παγιδευμένοι”: καθηλωτικό επεισόδιο της Δευτέρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πάρτε πρώτοι μια γεύση από το επεισόδιο της Δευτέρας, της σειράς "Παγιδευμένοι" του ΑΝΤ1, όπου οι ι ανατροπές είναι συνεχείς και η αλήθεια αλλάζει… διαρκώς δρόμο.

Οι «Παγιδευμένοι» έρχονται και αυτή την εβδομάδα, Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη στις 22:00 στον ΑΝΤ1, με καθηλωτικά επεισόδια και θα κόψουν την ανάσα μας.

Αυτός που επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος είναι πάντα ο πραγματικός δολοφόνος;

Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 33

Μετά την αποφυλάκισή της, η Άννα επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος μαζί με τον Δημήτρη για να συνθέσει τα κομμάτια του παζλ της μοιραίας νύχτας.

Ο Δημήτρης θα κάνει τα πάντα για να τη βοηθήσει να θυμηθεί τι συνέβη, αλλά αυτή η διαδικασία θα είναι ιδιαίτερα επώδυνη για εκείνην.

Πολλά τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις, και η σιωπή της Άννας οδηγεί σε αδιέξοδο.

Τι έγινε μέσα στο δάσος;

Ήταν μόνο εκείνη και ο Άγγελος ή υπήρχε κι άλλο πρόσωπο;

Πάτησε, τελικά, τη σκανδάλη;

Σε αυτό το σκοτεινό παιχνίδι της μνήμης, η Άννα θα τα καταφέρει; Θα θυμηθεί, τελικά, τι έγινε εκείνο το βράδυ;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, , Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή, η Ταμίλλα Κουλίεβα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιάννης Λαπατάς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

#Pagidevmenoi





Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Μπο: Η Καρολίνα, το δεύτερο μήνυμα, ο “άνανδρος” και η Ελευθερία Ελευθερίου

Κακοποίηση παιδιών από βρεφονηπιοκόμο: Νέα στοιχεία - σοκ για την δράση της

Καράτε: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Χρυσοπούλου