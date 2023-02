Αθλητικά

Άλκης Καμπανός: Ο διάλογος των δραστών πριν τον σκοτώσουν

Το διάλογο μεταξύ των δραστών, πριν δολοφονήσουν τον 'Αλκη Καμπανό, μετέφερε φίλος του 19χρονου που ήταν παρών στο επεισόδιο και πρόλαβε να φύγει αλώβητος από το σημείο.

Έναν άγνωστο - μέχρι σήμερα - διάλογο μεταξύ των δραστών, πριν εκδηλώσουν τη δολοφονική επίθεση εναντίον του 'Αλκη Καμπανού, μετέφερε φίλος του 19χρονου που ήταν παρών στο επεισόδιο και πρόλαβε να φύγει αλώβητος από το σημείο.

Σύμφωνα με όσα είπε ο 20χρονος, καταθέτοντας ως μάρτυρας στη δίκη που διεξάγεται ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, όταν η παρέα του 'Αλκη απάντησε στο ερώτημα «τι ομάδα είστε», κάποιος εκ των κατηγορούμενων φέρεται να είπε "δεν είναι αυτοί, πάμε να φύγουμε" ενώ, στη συνέχεια, κάποιος συγκατηγορούμενός του ανέφερε τη φράση «στα … μας, πάμε».

Τον διάλογο αυτό ο συγκεκριμένος μάρτυρας, 6ος κατά σειρά στον κατάλογο, τον είχε μεταφέρει και στους αστυνομικούς, όταν έδωσε την πρώτη κατάθεσή του, μόλις τρεις ώρες μετά το φονικό, ενώ είναι ο μοναδικός από τους παθόντες που κατέθεσαν κάτι τέτοιο. Απαντώντας δε, σε ερωτήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης ο ίδιος μάρτυρας σημείωσε ότι οι δράστες «δεν είχαν σκοπό να σκοτώσουν, αλλά σίγουρα ήθελαν να προκαλέσουν κακό».

Περιγράφοντας τη δική του οπτική της επίθεσης, ο 20χρονος φοιτητής είπε τα εξής: «Αντιλήφθηκα 5-6 άτομα να έρχονται προς τα πάνω μας. Είδα να κρατούν μαχαίρι και λοστό. Κατάλαβα ότι κάτι πάει να γίνει. Με έπιασε ένας και μου έδωσε κάποιες μπουνιές, αλλά καλύφθηκα με τα χέρια. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα με άφησε, δεν ξέρω γιατί, και κατάφερα να φύγω πηγαίνοντας προς την οδό Πλαστήρα».

'Οπως σημείωσε, έμαθε στο νοσοκομείο για τον θάνατο του Άλκη, καθώς μέχρι τότε πίστευε ότι είχε ξεφύγει. Με την κατάθεσή του ολοκληρώθηκε η σημερινή ακροαματική διαδικασία (προηγήθηκε η κατάθεση ενός ακόμη φίλου του 'Αλκη μεταξύ αυτών που τραυματίστηκαν από την άγρια επίθεση) ενώ η δίκη θα επαναληφθεί την Πέμπτη (9/2) με την εξέταση μαρτύρων- αστυνομικών.

