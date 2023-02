Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Νέο κύμα με χιόνια και στην Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Ποιες περιοχές αναμένεται να επηρεαστούν. Πότε αναμένεται βελτίωση.

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε στις 03-02-2023/13:00 τοπική ώρα, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία ως εξής:

Χιονοπτώσεις

1) Σήμερα Δευτέρα (06/02/2023) οι χιονοπτώσεις που ήδη σημειώνονται στην ανατολική χώρα και νότια χώρα θα συνεχιστούν και από αργά το απόγευμα θα είναι κατά περιόδους πυκνές στην ανατολική Μαγνησία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά καθώς και σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Ανατολικής Πελοποννήσου, των Κυκλάδων και της Κρήτης.

2) Ειδικά για την Αττική χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο οι οποίες θα είναι κατά περιόδους πυκνές από το βράδυ έως τα ξημερώματα της Τρίτης (07/02/2023) κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Θα χιονίσει εκ νέου και για λίγο το απόγευμα της Τρίτης.

Κατά τόπους θα σημειωθεί παγετός ο οποίος στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

3) Την Τρίτη (07/02/2023) οι χιονοπτώσεις προβλέπεται να συνεχιστούν στις Σποράδες (έως τις προμεσημβρινές ώρες), στην ανατολική Μαγνησία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου καθώς και σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Ανατολικής Πελοποννήσου, των Κυκλάδων (κυρίως στα δυτικά τμήματα) και της Κρήτης (κυρίως στα δυτικά και κεντρικά).

Σταδιακή ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το μεσημέρι και από τα βόρεια.

Παγετός

Ισχυρός παγετός θα σημειωθεί στα ηπειρωτικά, ο οποίος στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ολικός (καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας αρνητικές θερμοκρασίες).

Θυελλώδεις Άνεμοι

Βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο και από την Τρίτη (07/02/2023) σταδιακά θα εξασθενήσουν.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός 7,8 Ρίχτερ σε Τουρκία - Συρία: Εκατοντάδες νεκροί, αγνοούμενοι και μεγάλες καταστροφές (εικόνες)

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Αττική Οδός: Εγκλωβίστηκαν αυτοκίνητα λόγω του χιονιού

Κατέρρευσε στον χορό – Θρήνος στο γλέντι