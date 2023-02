Οικονομία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - ΟΑΣΑ: Οι αλλαγές σε δρομολόγια λεωφορείων

Νεότερα για τις τροποποιήσεις και τις ακυρώσεις δρομολογίων των λεωφορείων, λόγω της κακοκαιρίας.

Συνεχίζουν να υπάρχουν μεταβολές/τροποποιήσεις στις διαδρομές των λεωφορειακών γραμμών που αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις επικρατούσες ανά περιοχή συνθήκες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση, ισχύουν οι ακόλουθες μεταβολές:

ΜΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΡ. ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΩΣ

536 ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ Έως 14η Φούρνος

535 ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) Εκτός Ν. Εκάλη /Εκτός Λ. Πιπεροπούλου

507 ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΣΤΑΜΑΤΑΈως Πλ. Σταμάτας

726 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΘΡΑΚ/ΝΕΣ (ΒΟΥΝΟ) Έως Π. Μελά

728 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έως 3η Αγ. Διονυσίου

740 ΟΛ. ΧΩΡΙΟ - ΑΧΑΡΝΑΙ - ΣΚΑ Έως ΣΚΑ - Λ. Δημοκράτιας

60 ΜΟΥΣΕΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) Έως Ευαγγελισμό

140 ΠΟΛΥΓΩΝΟ-ΓΛΥΦΑΔΑ Έως Πλ. Αγίας Σοφίας

212 ΣΤ. ΔΑΦΝΗ-ΥΜΗΤΤΟΣ-ΒΥΡΩΝΑΣ-ΚΑΡΕΑΣ Έως Αγίας Σοφίας

227 ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ Έως Φιλολάου

447 ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΑΝΩ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Έως Αναπαύσεως

608 ΓΑΛΑΤΣΙ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΝΕΚΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γαλάτσι Ακαδημία (εκτός Ζωγράφου)

622 ΓΟΥΔΗ-ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΣΙ (Πατησίων Γαλατσίου Ταϋγέτου Κέας)

700 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ) - ΣΤ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ) Έως Πλατεία Πετρούπολης

719 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ-ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ-ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Έως Παλ. Τέρμα

731 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ-ΣΤ. ΑΝΘ/ΛΗ-ΑΤΤ. ΝΟΣ. -ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔ Έως Σουκατζίδη

747 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΣΤ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ Έως Απολης

750 ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ-ΣΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ-ΝΙΚΑΙΑ Έως 28ης Οκτωβρίου

806 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ-ΣΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ έως Τέρμα Ποταμού (εκτός Καραβά)

807 ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ-ΣΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ έως τέρμα Ποταμού (εκτός Καραβά)

809 ΣΧΙΣΤΟ-ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α έως τέρμα Ποταμού (εκτός ΑΓΙΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟ)

811 ΧΑΙΔΑΡΙ-ΣΤ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ Εκτός Ανθέων

814 ΣΧΙΣΤΟ-ΚΑΡΑΒΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ Εκτός Καραβά

818 ΛΙΜ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΑΝΩ ΠΕΡΑΜΑ Εκτός Προφ. Ηλία/Εκτός Γηπεδάκι

860 Π. ΦΑΛΗΡΟ-ΓΕΝ. ΚΡΑΤ. ΝΙΚ.-ΣΧΙΣΤ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Έως Λαμπράκη και Σαλαμίνος

Α11 ΠΛ. ΒΑΘΗ-ΙΛΙΟΝ-ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ(μέσω Πανοράματος) Έως Πλ. Πετρουπόλεως

Α13 ΟΜΟΝΟΙΑ-ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ Έως ΤΟΠ

Α15 ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΔΑΣΟΣ Έως Σουκατζίδη

Β1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ Έως 'Αγιο Τρύφωνα

Β11 ΠΛ.ΒΑΘΗ-ΙΛΙΟΝ-ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Έως Πλ. Πετρούπολης

Β12 ΜΑΡΝΗ - ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Έως Αμαξοστάσιο

Β9 ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Έως Μεταμόρφωση

307 ΣΤ. Δ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΓΛ. ΝΕΡΑ - ΣΤ. ΠΡΟΑΣΤ. ΚΟΡΩΠΙ (Εκτός Κάντζα)

314 ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ - ΡΑΦΗΝΑ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

861 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΟΙΚ. ΤΙΤΑΝ

861Β ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΜΑΝΔΡΑ - ΒΙΛΙΑ - ΕΡΥΘΡΕΣ

749 ΟΙΚ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ - ΣΤ. ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ

723 ΦΥΛΗ - 'ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

709 ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ Α

735 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΖΕΦΥΡΙ - ΣΤ. Κ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ

036 ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ - ΣΤ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΓΑΛΑΤΣΙ - ΚΥΨΕΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

204 ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ

242 ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ

250 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

405 ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΜΕΛΙΣΣΙΑ

406 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜ.-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤ. Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ

407 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ-Ν. ΖΩΗ-ΣΤ. Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ

410 Ο.Α.Κ.Α.-ΑΝΩ ΜΕΛΙΣΣΙΑ

444 ΣΤ. ΕΙΡΗΝΗ - ΓΑΛΑΤΣΙ - ΣΤ. ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

446 ΣΤ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΝΟΣ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ(μέσω ΠΙΚΠΑ)

450 ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ

451 ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Ν .ΠΕΝΤΕΛΗ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ

460 ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Π. ΠΕΝΤΕΛΗ

461 ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Π. ΠΕΝΤΕΛΗ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ

501 ΠΕΥΚΗ-ΜΑΡΟΥΣΙ

522 ΣΤ. ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΔΑΜΕΣ Α

523 ΣΤ. ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΔΑΜΕΣ Β

526 ΣΤ. ΚΗΦΙΣΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΡΙ

527 ΠΕΥΚΗ-ΣΤ. ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ

524 ΣΤ. ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ

530 ΣΤ. ΚΗΦΙΣΙΑ-ΜΕΛΙΣΣΙΑ-Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ

541 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΣΤΑΘ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

560 ΣΤ. ΚΗΦΙΣΙΑ-ΜΟΡΤΕΡΟ-Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ

602 Ν. ΙΩΝΙΑ - ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ - ΣΤΑΘ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

604 ΝΟΣ. Α. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΣΤ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

640 ΤΟΠΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

642 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - ΠΕΥΚΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

653 ΨΥΧΙΚΟ-ΠΑΝΟΡΜΟΥ Β

301 ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

301Β ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

306 ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΔΗΜ. ΓΕΡΑΚΑ-ΜΠΑΛΑΝΑ ΓΕΡΑΚΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

324 ΑΝΘΟΥΣΑ-ΠΑΛΛΗΝΗ-ΚΑΝΤΖΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

Σημειώνεται πως ήδη αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των συρμών του Μετρό στο τμήμα προς και από το Αεροδρόμιο.

Το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερώνεται για το ημερήσιο πρόγραμμα εκτέλεσης δρομολογίων κάθε γραμμής από την εφαρμογή OASA Telemetics καθώς και από το πληροφοριακό κέντρο 11185.

Για οποιαδήποτε μεταβολή στη λειτουργία των ΜΜΜ θα υπάρξει νέα ενημέρωση.

