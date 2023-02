Κόσμος

Σεισμός σε Τουρκία - Συρία: Πάνω από 2300 νεκροί

Εικόνες απόλυτης καταστροφής και απόγνωσης, ενώ ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί κι άλλο. Ομάδες διάσωσης από όλο τον κόσμο στις δύο χώρες.

Πάνω από 2.300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και δεκάδες χιλιάδες έχουν τραυματιστεί σε Τουρκία και τη Συρία, σύμφωνα με προσωρινούς απολογισμούς, με πολλούς ανθρώπους να παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια χιλιάδων κτιρίων.

Στην Τουρκία, ο τελευταίος απολογισμός που έδωσε στις 16:30 ώρα Ελλάδας η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας (AFAD) ήταν 1.498 νεκροί και τουλάχιστον 8.533 τραυματίες. Σύμφωνα την υπηρεσία, 2.834 κτίρια έχουν καταρρεύσει.

Στη Συρία, ο απολογισμός μέχρι τις 16:20 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με το συριακό υπουργείο Υγείας και τα σωστικά συνεργεία στις περιοχές των ανταρτών, έκανε λόγο για 810 νεκρούς και τουλάχιστον 2.280 τραυματίες.

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στη Γενεύη, κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, επικοινώνησε άμεσα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) και ανακοίνωσε έκτακτη συνεισφορά της Ελλάδας για την αντιμετώπιση των συνεπειών των σεισμών και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, μέσω του OCHA, στην Τουρκία και στη Συρία. Η έκτακτη συνεισφορά της Ελλάδας και η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Τουρκία έγινε γνωστές με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ευχαριστίες για την άμεση ανταπόκριση της Ελλάδας και τα μηνύματα αλληλεγγύης προς την Τουρκία μετά τον καταστροφικό σεισμό, εκφράζει η τουρκική πρεσβεία στη χώρα μας. «Σας ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση σας και τα μηνύματα αλληλεγγύης προς την Τουρκία μετά τον καταστροφικό σεισμό που χτύπησε τη χώρα μας» αναφέρει χαρακτηριστικά η πρεσβεία της Τουρκίας στην Ελλάδα σε μήνυμά της μέσω Twitter.

Στην ίδια ανάρτηση επισυνάπτεται το tweet του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδας Χρήστου Στυλιανίδη: «Στο αεροδρόμιο Ελευσίνας. H ελληνική αποστολή έτοιμη για αναχώρηση για παροχή βοήθειας στους σεισμόπληκτους στην Τουρκία. Συνδράμουμε με κάθε τρόπο στις προσπάθειες αντιμετώπισης συνεπειών του καταστροφικού σεισμού με στόχο να σωθούν ζωές».

Σας ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση σας και τα μηνύματα αλληλεγγύης προς την Τουρκία μετά τον καταστροφικό σεισμό που χτύπησε τη χώρα μας. @StylianidesEU @GreeceInTurkiye https://t.co/SAwMGnrnPM — Turkish Embassy in Athens (@TC_Atina) February 6, 2023

Σημειώνεται, πως με εντολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ελλάδα ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα της Τουρκίας για αποστολή βοήθειας για αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών του ισχυρού σεισμού 7,8 της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 6ης Φεβρουαρίου στη Νοτιοανατολική Τουρκία και Συρία.

Την αποστολή βοήθειας στην Τουρκία μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε το νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, μαζί με την γειτονική Συρία, γνωστοποίησε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών.

"H Τουρκία δέχθηκε την βοήθεια της ομάδας έρευνας και διάσωσης των πυροσβεστών μας. Σύντομα θα αποσταλούν και άλλες βοήθειες της Πολιτικής Προστασίας. Η χώρα μας ξεχωρίζει πάντα, με την αλληλεγγύη της", έγραψε πριν λίγο στο Twitter o Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι «ενέκρινε» την αποστολή βοήθειας στη Συρία, κατόπιν αιτήματος της Δαμασκού που ελήφθη μέσω «διπλωματικών διαύλων», όπως ανέφερε.

Οι δύο χώρες επισήμως δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις.

Το Ισραήλ «έλαβε ένα αίτημα, προερχόμενο από διπλωματική πηγή, για ανθρωπιστική βοήθεια στη Συρία και το ενέκρινα», είπε ο Νετανιάχου μιλώντας σε βουλευτές του κόμματός του, του Λικούντ. Η βοήθεια αυτή θα σταλεί σύντομα, πρόσθεσε.

Το γραφείο του απέφυγε να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για αυτήν τη «διπλωματική πηγή».

Η Συρία δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ και οι δύο χώρες έχουν συγκρουστεί πολλές φορές. Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε εξάλλου ότι μια ομάδα διασωστών αναχώρησε σήμερα για την Τουρκία και αύριο θα σταλεί άλλη μια ομάδα που θα μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια.

Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα στείλει ειδικούς έρευνας και διάσωσης καθώς και μια ιατρική ομάδα στην Τουρκία ως βοήθεια μετά το πέρασμα του καταστροφικού σεισμού.Η Βρετανία θα στείλει 76 ειδικούς έρευνας και διάσωσης, τέσσερις σκύλους σωστικής ομάδας και ειδικό εξοπλισμό που θα φθάσουν στην Τουρκία σήμερα το απόγευμα, ανακοίνωσε το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών.

"Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε περισσότερη βοήθεια αν χρειαστεί", αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι.



Η Σερβία θα συμμετάσχει στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας με 23 άτομα, αναφέρει το υπουργείο Εσωτερικών. Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων του ισχυρού σεισμού, καθώς και στον λαό της Τουρκίας και τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ευχήθηκε στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση. Τα συλλυπητήριά της εξέφρασε και η πρωθυπουργός 'Ανα Μπρνάμπιτς η οποία δήλωσε ότι η Σερβία είναι έτοιμη να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια. Ανέφερε επίσης ότι θα υπάρξει και τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν.

Η Γαλλία θα στείλει απόψε 139 διασώστες της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας στην Τουρκία μετά τον ισχυρό σεισμό που σκότωσε περισσότερους από 1.500 ανθρώπους στη χώρα και τη Συρία, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό, ανακοίνωσε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράρ Νταρμανέν.

"Κατόπιν αιτήματος του προέδρου της Δημοκρατίας, 139 διασώστες της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας θα αναχωρήσουν αεροπορικώς σήμερα (Δευτέρα) το βράδυ για την Τουρκία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού αλληλεγγύης. Η Γαλλία είναι πλήρως αλληλέγγυα προς την Τουρκία σε αυτές τις τρομερές συνθήκες", έγραψε ο υπουργός στο Twitter.

Οι διασώστες δεν έχουν πρόθεση επί του παρόντος να παρέμβουν στη Συρία, "είναι ένας μηχανισμός για την Τουρκία", διευκρίνισε το περιβάλλον του υπουργού στο Γαλλικό Πρακτορείο.

"Oμάδα έρευνας και διάσωσης (USAR) αποτελούμενη από σχεδόν τριάντα διασώστες, όλων των ειδικοτήτων (οδηγοί σκύλων έρευνας και διάσωσης στα ερείπια, γιατρούς, και αυτούς που επεμβαίνουν σε επικίνδυνα περιβάλλοντα) συνοδευόμενη από δύο σκύλους, με περισσότερα από 600 κιλά φορτίου, θα περάσει από την Κωνσταντινούπολη για να φτάσει στα Άδανα, μόνο μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από το επίκεντρο", διευκρίνισε η οργάνωση.

Άμεση υπήρξε η ανταπόκριση της αμερικανικής κυβέρνησης στην ανάγκη για παροχή βοήθειας στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας και της Συρίας, μετά τα σημερινά ισχυρά πλήγματα του Εγκέλαδου, τόνισε πριν από λίγο ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

«Οι πρώτες ενέργειες από την πλευρά μας για παροχή βοήθειας στην Τουρκία είναι ήδη σε εξέλιξη, ενώ οι υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ ανθρωπιστικές οργανώσεις στη Συρία έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των σεισμών σε όλη τη χώρα. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε όσους επλήγησαν από αυτούς τους σεισμούς τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες και μήνες», δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Νωρίτερα, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για τους θανάτους και τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τους σεισμούς στην Τουρκία και στη Συρία.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, περισσότεροι από 2.300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες χιλιάδες άλλοι τραυματίστηκαν στις δύο χώρες που επλήγησαν από τους ισχυρότατους σεισμούς.

