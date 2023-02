Πολιτική

Σεισμός στην Τουρκία: Αναχώρησε η ελληνική αποστολή βοήθειας (εικόνες)

Η αποστολή βοήθειας της Ελλάδας για την Τουρκία αναχώρησε με C-130. Το μήνυμα του Χρήστου Στυλιανίδη και το "ευχαριστώ" της τουρκικής πρεσβείας.

Αναχώρησε από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας με C-130 η αποστολή βοήθειας της Ελλάδας για την Τουρκία, έπειτα από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στη Νοτιοανατολική Τουρκία και Συρία.

Η αποστολή αποτελείται από ομάδα 21 πυροσβεστών από την 1η ΕΜΑΚ με δύο διασωστικούς σκύλους και ειδικό διασωστικό όχημα. Eπίσης, την ομάδα συνοδεύει ένας αξιωματικός-μηχανικός του Πυροσβεστικού Σώματος με εξειδίκευση στην υποστύλωση σε ερείπια κτηρίων που έχουν καταρρεύσει, 5 γιατροί και διασώστες από το ΕΚΑΒ καθώς και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας. Η αποστολή αναμένεται να φτάσει λίγο πριν τις 6,30 το απόγευμα στην αεροπορική βάση του Ιντζιρλίκ, που βρίσκεται έξω από τα 'Αδανα της νοτιοανατολικής Τουρκίας, και στη συνέχεια θα μεταβεί οδικώς σε πόλη στην νοτιοανατολική Τουρκία κοντά στα σύνορα με την Συρία.

Στυλιανίδης: Συνδράμουμε με κάθε τρόπο με στόχο να σωθούν ζωές

Την συνδρομή της χώρας με κάθε τρόπο στις προσπάθειες αντιμετώπισης των συνεπειών του καταστροφικού σεισμού με στόχο να σωθούν ζωές, επισήμανε μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα να απαντά, εκφράζοντας τις ευχαριστίες της για την ανταπόκριση και τα μηνύματα αλληλεγγύης.

«H ελληνική αποστολή έτοιμη για αναχώρηση για παροχή βοήθειας στους σεισμόπληκτους της Τουρκίας. Συνδράμουμε με κάθε τρόπο στις προσπάθειες αντιμετώπισης συνεπειών του καταστροφικού σεισμού με στόχο να σωθούν ζωές», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Στυλιανίδης στην ανάρτησή του.

Πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα: Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση και τα μηνύματα αλληλεγγύης

«Σας ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση σας και τα μηνύματα αλληλεγγύης προς την Τουρκία μετά τον καταστροφικό σεισμό που χτύπησε τη χώρα μας», επισημαίνει η πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

