Σεισμός στην Τουρκία: “όχι” στον Έλον Μασκ για βοήθεια απο τη Starling

Για ποιον λόγο αρνήθηκε τη βοήθεια του πολυδισεκατομμυριούχου η Τουρκία.

Η τουρκική κυβέρνηση απέρριψε πρόταση του Έλον Μασκ για δορυφορική ευρυζωνική υπηρεσία στην Τουρκία μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα από τα ξημερώματα.

Ο Μασκ έγραψε στο Twitter ότι η εταιρεία του SpaceX θα μπορούσε να προσφέρει την υπηρεσία Starlink για δορυφορικό Διαδίκτυο εφόσον λάβει έγκριση από την τουρκική κυβέρνηση.

Hey @elonmusk a massive earthquake hit Turkey and neighboring countries. Severe communication shortages are happening. Any chance you can help with your starlink satellites? @SpaceX #deprem — Mehmet Emin Adin, MD (@emin_adin) February 6, 2023

Σύμφωνα με το Bloomberg, ανώτερος τούρκος αξιωματούχος, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, ευχαρίστησε τον πολυδισεκατομμυριούχο για την πρόταση, αλλά είπε ότι η Τουρκία έχει αρκετή δορυφορική χωρητικότητα.

