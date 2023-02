Πολιτική

Σεισμός στην Τουρκία: Επικοινωνία Μητσοτάκη - Ερντογάν

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο Πρόεδρο είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός μετά τον φονικό σεισμό στην Τουρκία.



Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν .



Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη θλίψη του για τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία και μετέφερε στον κ. Ερντογάν τη συμπαράσταση και τα συλλυπητήρια της κυβέρνησης και του ελληνικού λαού για την απώλεια ανθρώπινων ζωών.



Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει άμεσα την Τουρκία με κάθε τρόπο -και πέραν της ομάδας που έχει αναχωρήσει ήδη για την περιοχή- στην αντιμετώπιση των συνεπειών του καταστροφικού σεισμού.



Ο κ. Ερντογάν ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για τη συμπαράσταση και την άμεση βοήθεια.

