Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Το ωράριο των μαγαζιών την Τρίτη – Τι ισχύει για delivery και courier

Οι περιοχές οι οποίες επηρεάζονται από τον παγετό που αναμένεται και το πρωί της Τρίτης στην Αττική. Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα, τι θα ισχύσει για διανομές.

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι, σε ολόκληρη τη βόρεια, βορειοδυτική και βορειοανατολική Αττική, συμπεριλαμβανόμενων των βορείων προαστίων της Αθήνας, ιδίως σε Φυλή, Άνω Λιόσια, Πετρούπολη, Μεταμόρφωση, Άγιο Στέφανο, Κρυονέρι, Άνοιξη, Σταμάτα, Δροσιά, Κηφισιά, Νέα Ερυθραία, Εκάλη, Θρακομακεδόνες, Λυκόβρυση, Κεφαλάρι, Αγία Παρασκευή, Αχαρνές, Μαρούσι, Πεντέλη, Νέα Ερυθραία, Βαρυμπόμπη, Τατόι, Πεύκη, Ηράκλειο, Χολαργό, Ολυμπιακό Χωριό, Παπάγου, Φιλοθέη, Ψυχικό, Βριλήσσια, Χαλάνδρι, Μεταμόρφωση, Νέα Ιωνία, Μελίσσια, Ανθούσα, Γέρακα, Παιανία, Παλλήνη, Γλυκά Νερά, Σπάτα, Κορωπί, Μαρκόπουλο και Πικέρμι τα εμπορικά καταστήματα θα μπορούν να είναι ανοικτά την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023 από ώρα 11.00 π.μ., λόγω παγετού. Από τα ως άνω καταστήματα εξαιρούνται τα φαρμακεία και τα πρατήρια βενζίνης.

Παράλληλα, απαγορεύεται την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023 η μεταφορά και η πώληση αγαθών μέσω υπηρεσιών delivery ή courier, στις ίδιες περιοχές, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Εύβοιας και Σποράδων μέχρι ώρα 11.00 π.μ.

Στις περισσότερες από τις περιοχές αυτές, κλειστά θα παραμείνουν και τα σχολεία. Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ.

Κλειστά θα είναι την Τρίτη και τα δικαστήρια, ενώ θα ισχύσει έκτακτο ωράριο και στο Δημόσιο.

