Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: δεκάδες κλήσεις δέχτηκε η Πυροσβεστική

Που εντοπιζονται τα περισσότερα συμβάντα. Οι οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Συνολικά 145 κλήσεις έλαβε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από χθες Κυριακή 5 Φεβρουαρίου έως και σήμερα στις 19:30 το απόγευμα λόγω της κακοκαιρίας « Μπάρμπαρα» που πλήττει την χώρα.

Οι κλήσεις αφορούσαν κυρίως απομακρύνσεις ατόμων από ακινητοποιημένα οχήματα προς ασφαλή σημεία, ρυμούλκηση οχημάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές νεφροπαθών σε νοσοκομεία.

Συγκεκριμένα:

Στην Περιφέρεια Αττικής, συνολικά το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε 78 κλήσεις εκ των οποίων, οι 18 ήταν για απομακρύνσεις ατόμων από οχήματα που ακινητοποιήθηκαν επειδή δεν διέθεταν αντιολισθητικά μέσα. Συνολικά απομακρύνθηκαν 26 άτομα προς ασφαλή σημεία. Επιπλέον οι 26 κλήσεις ήταν για κοπές δέντρων, 4 για αφαιρέσεις αντικειμένων και 30 κλήσεις για μεταφορές νεφροπαθών σε νοσοκομεία.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) έλαβε 33 κλήσεις, εκ των οποίων 28 για κοπές δέντρων και 4 για αφαιρέσεις αντικειμένων και μια για μεταφορά νεφροπαθή σε νοσοκομείο

Στην Στερεά Ελλάδα (Εύβοια, Βοιωτία) το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε 34 κλήσεις, εκ των οποίων 30 για κοπές δέντρων και 4 μεταφορές ασθενών σε νοσοκομεία.

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί στη διάρκεια της αποψινής νύχτας και μέχρι αύριο, τις πρωινές ώρες, ενώ θα παρουσιάσει επιδείνωση με ισχυρές χιονοπτώσεις και παγετό κυρίως στην βόρεια Αττική. Ομοίως και σε Μαγνησία, Ανατολική Θεσσαλία συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων, Φθιώτιδα, Βοιωτία και Εύβοια.

Για τον λόγο αυτό,το Πυροσβεστικό Σώμα, σε ανακοίνωση του, απευθύνει ισχυρή σύσταση για περιορισμό μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες, κατά την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων, ενώ τονίζει την υποχρέωση των οδηγών, για την τοποθέτηση και τη χρήση αντιολισθητικών μέσων.

«Παρακαλούμε τους συμπολίτες μας, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών», σημειώνει η Πυροσβεστική.

Για πληροφορίες αναφορικά με την προστασία από έντονα καιρικά φαινόμενα μπορείτε να ανατρέχετε στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Twitter.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

