Ελλάδα και Βραζιλία υπέγραψαν τρεις συμφωνίες

Στην Μπραζίλια ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον Βραζιλιάνο ομόλογό του και υπέγραψαν σειρά συμφωνιών.

Τρεις διμερείς συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Βραζιλίας υπέγραψαν οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών Νίκος Δένδιας και Μάουρο Βιεϊρά, αντίστοιχα, κατά τη συνάντησή τους στην Μπραζίλια. Η πρώτη αφορά τη συμφωνία - πλαίσιο συνεργασίας σε αμυντικά θέματα. Επίσης, υπέγραψαν συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών και μνημόνιο για τουριστική συνεργασία.

Στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο υπουργών Εξωτερικών βρέθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Βραζιλίας και εντός των διεθνών οργανισμών. Ειδικότερα, στην ατζέντα βρέθηκαν η οικονομία, οι επενδύσεις, ο πολιτισμός και το περιβάλλον, καθώς και η 9η Διάσκεψη «Our Ocean Conference 2024» που θα φιλοξενηθεί από την Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα της επίσκεψης του Νίκου Δένδια, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο περιοδείας του σε έξι χώρες της Κεντρικής και της Νότιας Αμερικής, ξεκίνησε με τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων της Βραζιλίας, Σταύρο Κυριόπουλο, και την πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Αγίου Παύλου, Κατερίνα Ντάρις (Caterina Daris), που πραγματοποιήθηκε στην ελληνική πρεσβεία στην Μπραζίλια.

Ακόμα, ο υπουργός Εξωτερικών επισκέφτηκε τον Μητροπολιτικό Καθεδρικό Ναό της Μπραζίλια, που ανήκει στην Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά της πρωτεύουσας της Βραζιλίας, προστατευόμενη από την UNESCO.

