Πολιτική

Μητσοτάκης - Μελόνι: Τι συζήτησαν για την Σύνοδο Κορυφής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχε ο Πρωθυπουργός με την Ιταλίδα ομόλογό του.



Τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η Ιταλίδα ομόλογός του συζήτησαν ζητήματα συντονισμού σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ενόψει της ειδικής συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Τζόρτζια Μελόνι αντάλλαξαν απόψεις για την οικονομία με αφορμή το σχέδιο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και για το Μεταναστευτικό, ζητήματα που βρίσκονται στην ατζέντα του επικείμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στη Συρία: Γέννησε κάτω από τα χαλάσματα και ξεψύχησε (εικόνες)

Λέσβος - Φονικό ναυάγιο: επιχείρηση διάσωσης μεταναστών (βίντεο)

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για “Μπάρμπαρα”: Επικαιροποίηση για τα καιρικά φαινόμενα