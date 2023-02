Υγεία - Περιβάλλον

Ηλεία: Θρήνος για 13χρονο κορίτσι

Στο πένθος βυθίστηκε η Πηνεία από την τραγική απώλεια ενός κοριτσιού μόλις 13 ετών.

Την τελευταία του πνοή άφησε ένα κοριτσάκι 13 ετών από την Πηνεία Ηλείας, το βράδυ της Δευτέρας.

Το παιδί είχε τις τελευταίες ημέρες υψηλό πυρετό και τη Δευτέρα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σιμόπουλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα αίτια του θανάτου ήταν παθολογικά.

Το κορίτσι είχε χάσει τη μητέρα του δύο μήνες αφού γεννήθηκε.

Πηγή: patrisnews.gr

