Σεισμός σε Τουρκία – Συρία: Χιλιάδες νεκροί και εικόνες βιβλικής καταστροφής (εικόνες)

Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό οι νεκροί έφτασαν τους 4.365. Νέος σεισμός στην κεντρική Τουρκία σκόρπισε τον τρόμο τα ξημερώματα.

Ο καταστροφικός σεισμός που έπληξε τη νοτιοανατολική Τουρκία τα ξημερώματα χθες Δευτέρα είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 2.921 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 15.834, σύμφωνα με νεότερα δεδομένα που ανακοίνωσε σήμερα η AFAD, η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας.

Η νεότερη καταμέτρηση ανεβάζει σε τουλάχιστον 4.365 τον αριθμό των θανάτων στην Τουρκία και τη Συρία, που επλήγησαν από σειρά σεισμικών δονήσεων οι οποίες συγκαταλέγονται στις ισχυρότερες που έχουν καταγραφεί εδώ και σχεδόν έναν αιώνα.

Νέος σεισμός στην κεντρική Τουρκία

Σεισμική δόνηση 5,6 βαθμών καταγράφηκε στην κεντρική Τουρκία, ανακοίνωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν μόλις 2 χιλιόμετρα, κατά την ίδια πηγή.

Η μετασεισμική δραστηριότητα είναι συνεχής στην Τουρκία μετά τον καταστροφικό σεισμό 7,8 βαθμών τα ξημερώματα της Δευτέρας, που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 2.921 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 15.834, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο, ακόμα προσωρινό απολογισμό της AFAD, της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας.

Ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, που βρίσκεται στις πληγείσες περιοχές κοντά στα σύνορα της Τουρκίας με την Συρία, μαζί με την ελληνική αποστολή που έχει μεταβεί εκεί για βοήθεια, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», υπογράμμισε ότι είναι σχεδόν αδύνατον να επηρεαστεί ο ελληνικός χώρος από τον δίδυμα σεισμό στην Τουρκία. Ερωτηθείς σχετικά, δήλωσε ότι είναι πιθανό να σημειωθεί ακόμη μεγαλύτερος σεισμός στην περιοχή.

Ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης, μιλώντας επίσης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε πως από την πρώτη στιγμή προέβλεψε ότι οι νεκροί από το δίδυμο σεισμό θα ξεπεράσουν τους 10.000 κι αυτό λόγω των κτηρίων στην περιοχή που δεν έχουν επαρκή αντισεισμική θωράκιση. Συμπλήρωσε δε πως η μετασεισμική ακολουθία θα διαρκέσει 8-10 μήνες με σεισμός 7 ρίχτερ, χωρίς να αποκλείεται κι ένας ακόμη μεγαλύτερος σεισμός από αυτούς που προηγήθηκαν. Τέλος εμφανίστηκε καθησυχαστικός στο ενδεχόμενο οι σεισμοί αυτοί να επηρεάσουν τη χώρα μας, εξηγώντας γιατί αυτό δεν είναι καθόλου πιθανό.

Για την τρομακτική του εμπειρία, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Νίκος Καρύδας, βοηθός προπονητής στην Γκαζιάντεσπορ, ο οποίος βρισκόταν σε απόσταση 45 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού.

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή του Αλέξη Παπαδάτου, ο οποίος βρισκόταν στην Τουρκία στις πληγείσες περιοχές και έχει επιστρέψει ήδη στην Ελλάδα. «Ξύπνησα από τη σεισμική δόνηση και κρύφτηκα κάτω από ένα γραφείο περιμένοντας να τελειώσει ο σεισμός, αλλά η διάρκεια του ήταν πολύ μεγάλη. Όταν τελείωσε κατέβηκα κάτω και είδα ότι διπλανά πολυώροφα κτήρια όπως και το ξενοδοχείο που διέμενα είχαν καταρρεύσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

