Κοινωνία

Hellenic Train – “Μπάρμπαρα”: Ποια δρομολόγια καταργούνται την Τρίτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε αναλυτικά ποια δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν μετά την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ.

Εικόνα αρχείου

Κατόπιν ενημέρωσης από την Πολιτική Προστασία για σοβαρή επιδείνωση των καιρικών φαινομένων και σε συνεννόηση με το Διαχειριστή Υποδομής, την Τρίτη 7/2/2023, καταργούνται τα παρακάτω δρομολόγια:

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός σε Τουρκία - Συρία: γκρεμίστηκε κάστρο 2200 ετών (εικόνες)

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Σχολεία: Ποια θα μείνουν κλειστά την Τρίτη

Σεισμός σε Τουρκία – Συρία: Χιλιάδες νεκροί και εικόνες βιβλικής καταστροφής (εικόνες)