Οικονομία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Πως θα λειτουργήσουν Δημόσιο και καταστήματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αλλαγές στα ωράρια των καταστημάτων και του Δημοσίου, λόγω παγετού. Νέα επιδείνωση του καιρού σήμερα.

Από τις 11:00 το πρωί θα μπορούν να είναι ανοιχτά σήμερα, Τρίτη 7 Φεβρουαρίου, τα καταστήματα στη βόρεια, βορειοδυτική και βορειοανατολική Αττική, συμπεριλαμβανόμενων των βορείων προαστίων της Αθήνας, όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και όπως αποφασίστηκε χθες Δευτέρα σε συντονιστική σύσκεψη υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Στυλιανίδη για την κακοκαιρία «Μπάρμπαρα».

Επίσης, απαγορεύεται η μεταφορά και η πώληση αγαθών μέσω υπηρεσιών delivery ή courier, στις ίδιες περιοχές, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Εύβοιας και Σποράδων μέχρι τις 11.00 π.μ.

Όπως αποφασίστηκε στη σύσκεψη, σήμερα 7 Φεβρουαρίου, οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα θα προσέλθουν στις υπηρεσίες τους στις 10:00 το πρωί. Η απόφαση αυτή αφορά τους εργαζόμενους στην Περιφέρεια Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Σχετική ανακοίνωση έχει ήδη εκδοθεί από το αρμόδιο υπουργείο Εσωτερικών.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός σε Τουρκία - Συρία: γκρεμίστηκε κάστρο 2200 ετών (εικόνες)

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Σχολεία: Ποια θα μείνουν κλειστά την Τρίτη

Σεισμός σε Τουρκία – Συρία: Χιλιάδες νεκροί και εικόνες βιβλικής καταστροφής (εικόνες)