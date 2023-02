Αθλητικά

ΝΒΑ – Αντετοκούνμπο: Άνετη νίκη για τα “ελάφια”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξαιρετικός για ακόμη μια αναμέτρηση ο Greek Freak στην όγδοη συνεχόμενη νίκη για τους Μπακς.

Το Μιλγουόκι δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στους Μπλέιζερς και πήρε μια εύκολη νίκη με 127-108. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για μια ακόμη φορά ήταν ο πρωταγωνιστής και σημείωσε 24 πόντους, 13 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε μόλις 23 λεπτά συμμετοχής.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ φορτώθηκε νωρίς με φάουλ με αποτέλεσμα να καθίσει στον πάγκο και από την στιγμή που όλα κύλησαν ομαλά... πήρε και ανάσες. Το Μιλγουόκι σημείωσε την 8η συνεχόμενη νίκη αποδεικνύοντας ότι βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση. Πρώτος σκόρερ για τους Μπακς ο Μπρουκ Λόπεζ με 27 πόντους και 9 ριμπάουντ

Για τους Μπλέιζερς, ο Ντέμιεν Λίλαρντ είχε 28 πόντους (αλλά 7/18 σουτ) και ο Άνφερνι Σάιμονς 21 πόντους.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός σε Τουρκία - Συρία: γκρεμίστηκε κάστρο 2200 ετών (εικόνες)

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Σχολεία: Ποια θα μείνουν κλειστά την Τρίτη

Σεισμός σε Τουρκία – Συρία: Χιλιάδες νεκροί και εικόνες βιβλικής καταστροφής (εικόνες)