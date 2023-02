Κοινωνία

Λέσβος - Φονικό ναυάγιο: επιχείρηση διάσωσης μεταναστών (βίντεο)

Μεγάλη επιχείρηση έχει στηθεί για τη διάσωση δεκάδων μεταναστών. Ισχυροί άνεμοι συσχεραίνουν το έργο των Αρχών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης μεταναστών μετά από ναυάγιο, στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Μυτιλήνης εν μέσω ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών με ανέμους έως 7 μποφόρ.

Δυο νεκροί μέχρι τώρα, αφού είναι άγνωστος ο αριθμός των αγνοούμενων, αλλά και 16 διασωθέντες είναι ο έως τώρα απολογισμός ναυαγίου στην περιοχή της Θερμής στην ανατολική Λέσβο, με πρόσφυγες και μετανάστες σήμερα Τρίτη 7 Φεβρουαρίου το πρωί.

Στην περιοχή αυτή τη στιγμή επιχειρούν σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο, ενώ έρευνες για τυχόν διασωθέντες γίνονται και από την ακτή.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι πολύ δύσκολες, επικρατεί παγετός με ανέμους έξι μποφόρ και τοπικά με ριπές μέχρι και οκτώ Μποφόρ. Ήδη πέντε από τους διασωθέντες μεταφέρθηκαν με συμπτώματα υποθερμίας στο νοσοκομείο.

