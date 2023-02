Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: προβλήματα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τον παγετό

Συνεχίζονται τα προβλήματα στη Στερεά Ελλάδα με την επέλαση της κακοκαιρίας "Μπάρμπαρα".

Κυκλωμένοι από χιόνια και παγετό ξημέρωσαν οι κάτοικοι στην Βόρεια Εύβοια, σε τμήμα του νομού Βοιωτίας γύρω από τη Θήβα και στη νότια πλευρά της Φθιώτιδας στην περιοχή της Αταλάντης και του Μαρτίνου, λόγω της κακοκαιρίας "Μπάρμπαρα" που πλήττει πολλές περιοχές.

Στις υπόλοιπες περιοχές της Στερεάς Ελλάδος οι χαμηλές θερμοκρασίες και ο παγετός συνεχίζουν να δημιουργούν προβλήματα.

Ωστόσο, στη Βόρεια και κυρίως στην Κεντρική Εύβοια οι χθεσινές χιονοπτώσεις έχουν δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, αφού σε ορισμένα ορεινά χωριά του δήμου Διρφύων Μεσσαπίων υπάρχουν προβλήματα με την ηλεκτροδότηση, καθώς εκεί το χιόνι έφτασε και το ένα μέτρο.

Τα σχολεία και συνολικότερα οι δομές εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Εύβοια και τη Φθιώτιδα παραμένουν και σήμερα κλειστές, ενώ κλειστά παραμένουν τα σχολεία και σε ορισμένες περιοχές της Βοιωτίας και της Φωκίδας με αποφάσεις των κατά τόπους δημάρχων.

Στο εθνικό δίκτυο βρίσκεται σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων, καθώς, επίσης, και σε οδικούς άξονες Βοιωτίας και της Ευβοίας

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης της Στερεάς Ελλάδας η κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων, πάνω από 3,5 τόνων, εκτός από το εθνικό δίκτυο απαγορεύεται να κυκλοφορούν στους δρόμους

Στην Νέα Εθνική Οδός Σχηματαρίου-Χαλκίδας από 0,000 έως 11,000 χ/θ.

στην Π.Ε.Ο. Ελευσίνας - Θηβών, από την 30,000η χ/θ έως την 34,000η χ/θ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας,

στην Ε.Ο. Νεοχωρακίου - Φυλής, από την 4η χ/θ έως 24η χ/θ και

στην Ε.Ο. Ελευσίνας - Οινόης Σχηματαρίου, από την 7η χ/θ έως την 25η χ/θ.

Επιπλέον στη Βοιωτία είναι αναγκαίες οι αλυσίδες στους δρόμους:

στην Επ. Οδό Αράχωβας - Επταλόφου, από την 12η χ/θ έως το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού,

στην Επ. Οδό Αναλήψεως - Ελικώνα - Κυριακίου,

στην Επ. Οδό Κυριακίου - Αγ. 'Αννας και

στην Επ. Οδό Αγίας Τριάδας - Αγίας 'Αννας.

στην Παλαιά Εθνική Οδός Ελευσίνας-Θηβών από 30η χ/θ έως 42η χ/θ.

Στην Εύβοια η απαγόρευση της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων ισχύει και στους δρόμους

από Χαλκίδα προς Π.Α.Θ.Ε. και ειδικότερα από τη 2η χ.θ. της περιφερειακής οδού από Χαλκίδα προς ε.ο. Σχηματαρίου-Χαλκίδας/ αυτοκινητόδρομο Α-11 (Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας)

από Δ.Ε. Αυλίδος προς Π.Α.Θ.Ε., μέσω της ε.ο. Σχηματαρίου-Χαλκίδας/ αυτοκινητόδρομος Α-11

από Χαλκίδα προς Π.Α.Θ.Ε. και ειδικότερα από την 1η χ.θ. της Π.Ε.Ο. Χαλκίδας-Θηβών (διασταύρωση Δροσιάς)

από Δ.Ε. Αυλίδος προς Π.Α.Θ.Ε., μέσω της Π.Ε.Ο. Χαλκίδας-Θηβών.

Ακόμη από τις πρώτες πρωινές ώρες τέθηκε σε εφαρμογή η απαγόρευση κυκλοφορίας, όλων των οχημάτων, στην ε.ο. Χαλκίδας-Αιδηψού, από 16χ/θ (Καστέλλα δήμου Διρφών-Μεσσαπίων) μέχρι και τη 47χ/θ (Προκόπι δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Αννας) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στη Φθιώτιδα οι δρόμοι κρατήθηκαν ανοιχτοί, ενώ στη Ευρυτανία είναι αναγκαίες οι αλυσίδες στους δρόμους:

στη Παλαιά Εθνική Οδό Καρπενησίου-Λαμίας, από 8η έως 12η χ/θ. (θέση Ράχες Τυμφρηστού)

στην Επ. Οδό Καρπενησίου - Φουρνά, από την 12η έως την 22η χ/θ (θέση Βράχος),

στην Επ. Οδό Φουρνά - Καρδίτσας, από την 50η έως την 60η χ/θ (θέση Ζαχαράκη),

στην Επ. Οδό Καρπενησίου - Κρίκελλου - Δομνίστας, από την 12η έως 25η χ/θ,

στην Επ. Οδό Καρπενησίου - Χιονοδρομικό Κέντρο, από την 3η έως την 15η χ/θ,

στην Επ. Οδό Καρπενησίου - Προυσού - Αγρινίου, από την 30η έως την 45η χ/θ (θέση Αραποκέφαλα),

στην Επ. Οδό Καρπενησίου - Στενώματος, από την 2η έως την 17η χ/θ και

στην Επ. Οδό Καρπενησίου - Φιδάκια, από την 7η έως την 25η χ/θ.

Τέλος στην Φωκίδα είναι αναγκαίες οι αλυσίδες στους δρόμους

στην Επ. Οδό Επταλόφου - Αράχωβας, από την 0η έως την 19η χ/θ και

από την 4η χ/θ της Επ. Οδού Πολυδρόσου, έως το Χιονοδρονικό Κέντρο Παρνασσού.

