Κοινωνία

Αγία Βαρβάρα: Πυροβολισμοί σε κατάστημα

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία, από τους πυροβολισμούς που αναστάτωσαν όλη την περιοψή.

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Τρίτης καθώς άγνωστοι πυροβόλησαν κατά ψητοπωλείου στην Αγία Βαρβάρα.

Το κατάστημα βρίσκεται επί της οδού Ελευθεριου Βενιζέλου, στην Αγία Βαρβάρα.

Οι πυροβολισμοί από τους ένοπλους που επέβαιναν σε αυτοκίνητο, έπεσαν γύρω στις 06:00 της Τρίτης.

Οι δράστες πυροβόλησαν όχι μόνο κατά του καταστήματος, αλλά και κατά του σπιτιού του ιδιοκτήτη του μαγαζιού.

Αστυνομικοί συνέλλεξαν 12 κάλυκες από εννιάρι πιστόλι από τον τόπο της επίθεσης, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το επεισόδιο αποδίδεται σε οικονομικές διαφορές, μεταξύ συγγενών.

