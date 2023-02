Κόσμος

Σεισμός στη Συρία: “μάχη” στα ερείπια για τους επιζώντες (βίντεο)

Συγκλονιστικά βίντεο με την προσπάθεια απεγκλωβισμού των επιζώντων, κάνουν τον γύρο του κόσμου, μετά τον φονικό σεισμό που έπληξε την Τουρκία και τη Συρία.

Τουλάχιστον 1.602 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και χιλιάδες έχουν τραυματιστεί στη Συρία από τους φονικούς σεισμούς και μετασεισμούς που σημειώθηκαν στη γειτονική Τουρκία, ανακοίνωσαν σήμερα οι συριακές αρχές και διασώστες που επιχειρούν στις ανταρτοκρατούμενες περιοχές.

Το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε ότι τουλάχιστον 812 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 1.449 έχουν τραυματιστεί στις επαρχίες που τελούν υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης Χαλέπι, Λαττάκεια, Χάμα, Ιντλίμπ και Ταρτούς.

Σε άνω των 790 ανήλθε παράλληλα ο αριθμός των νεκρών και σε 2.200 των τραυματιών στις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ανταρτών στη βορειοδυτική Συρία, σύμφωνα με τα Λευκά Κράνη, τα σωστικά συνεργεία που επιχειρούν εκεί.

Ο αριθμός των νεκρών στις περιοχές αυτές αναμένεται να αυξηθεί "δραματικά", σύμφωνα και πάλι με τους διασώστες.

Συγκλονίζουν οι εικόνες από τις διασώσεις

Μέσα στα χαλάσματα, οι διασώστες δίνουν μάχη για να καταφέρουν να εντοπίσουν και να απεγκλωβίσουν εκατοντάδες ανθρώπους που βρίσκονται στα συντρίμμια κτηρίων που κατέρρευσαν από τους φονικούς σεισμούς στην Τουρκία.

Οι εικόνες, συγκλονίζουν καθώς όπως περιγράφουν κάτοικοι των πληγεισών περιοχών, ακούγονται φωνές από τα κτήρια που έχουν καταρρεύσει και γίνεται τεράστια προσπάθεια για να διασωθούν οι επιζώντες.

Με τα ίδια τους τα χέρια οι άνθρωποι, σκάβουν και προσπαθούν να βγάλουν άτομα, που είναι κυριολεκτικά θαμμένα κάτω από τα χαλάσματα.

Τον γύρο του κόσμου κάνει η ανατριχιαστική είδηση για την ιστορία μιας γυναίκας από το Χαλέπι που γέννησε κάτω από τα χαλάσματα και μετά ξεψύχησε.

Διεθνής βοήθεια στη Συρία

Ήδη από τη Δευτέρα η διεθνής κοινότητα έχει κινητοποιηθεί για την Τουρκία, προσφέροντάς της έκτακτη βοήθεια. Χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και οι ΗΠΑ έχουν επίσης δεσμευθεί να συνδράμουν τους Σύρους, χωρίς ωστόσο να στέλνουν αμέσως βοήθεια.

“Η Συρία παραμένει μια σκοτεινή ζώνη από νομική και διπλωματική άποψη”, παρατηρεί ο Μαρκ Σακάλ, υπεύθυνος του προγράμματος για τη Συρία στους Γιατρούς χωρίς Σύνορα (MSF), ζητώντας να σταλεί βοήθεια στη χώρα “το συντομότερο δυνατό”.

Ο Σακάλ φοβάται ότι οι τοπικές και οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις δεν θα μπορούν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες μιας χώρας που σπαράσσεται εδώ και 12 χρόνια από εμφύλιο πόλεμο, με αντιμέτωπους αντάρτες – κάποιους από τους οποίους στηρίζουν ξένες δυνάμεις--, τζιχαντιστές, Κούρδους και τον κυβερνητικό στρατό του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Η βοήθεια είναι ακόμη πιο κρίσιμη καθώς “η κατάσταση του πληθυσμού είναι ήδη δραματική”, σχολιάζει ο καθηγητής Ραφαέλ Πιτί, στέλεχος της γαλλικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Mehad, ο οποίος ανησυχεί κυρίως για την επαρχία Ιντλίμπ.

Ένα από τα βασικά προβλήματα είναι η πρόσβαση σε αυτό το τελευταίο προπύργιο των ανταρτών και των τζιχαντιστών, όπου ζουν 4,8 εκατ. άνθρωποι, σημειώνει.

Σημείο διέλευσης

Σχεδόν όλη η ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει στην Ιντλίμπ μέσω της Τουρκίας από το Μπαμπ αλ Χάουα, το μοναδικό σημείο διέλευσης.

Η μεταφορά βοήθειας μέσω του συριακού εδάφους που ελέγχεται από τη Δαμασκό θα είναι δύσκολη από διπλωματική άποψη. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει εξάλλου ότι η συριακή κυβέρνηση θα φροντίσει να δοθεί σε όσους ζουν στην περιοχή αυτή την οποία ελέγχουν οι αντάρτες και ότι οι αντιμαχόμενες πλευρές θα συμφωνήσουν για τη διανομή της.

Η διέλευση προϊόντων μέσω του Μπαμπ αλ Χάουα, το οποίο αμφισβητούν η Δαμασκός και η Μόσχα οι οποίες καταγγέλλουν την παραβίαση της συριακής κυριαρχίας, παραμένει προσωρινή και μειώνεται με τον καιρό. Υπό την πίεση της Ρωσίας και της Κίνας ο αριθμός των σημείων διέλευσης προς τις ανταρτοκρατούμενες περιοχές μειώθηκε από τέσσερα σε ένα.

Κατά συνέπεια το Μπαμπ αλ Χάουα ενδέχεται πολύ γρήγορα να φρακάρει από την εισροή πολλών προϊόντων. Παράλληλα οι ειδικοί αμφιβάλλουν αν θα μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν άλλα σημεία διέλευσης.

Η κυβέρνηση της Δαμασκού, εναντίον της οποίας έχουν επιβληθεί διεθνείς κυρώσεις από την έναρξη του πολέμου στη Συρία το 2011, πιέζει τη διεθνή κοινότητα να τη βοηθήσει, καθώς ο αριθμός των θυμάτων του σεισμού συνεχώς αυξάνεται.

Ο Σύρος πρεσβευτής στον ΟΗΕ διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι η βοήθεια αυτή θα πάει “σε όλους τους Σύρους σε όλη την επικράτεια”. Ωστόσο έθεσε ως όρο αυτή η βοήθεια να περάσει από τις περιοχές της Συρίας που ελέγχονται από τη Δαμασκό.

Εξομάλυνση;

“Η πρόσβαση μέσω της Συρίας υπάρχει, μπορεί να συντονιστεί σε συνεργασία με την κυβέρνηση και είμαστε έτοιμοι να το πράξουμε”, δήλωσε ο Φαϊσάλ Μόκνταντ, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο η βοήθεια να περάσει μέσω διασυνοριακών περασμάτων.

Ο Πιτί εκτιμά ότι οι περιοχές που ελέγχονται από τη Δαμασκό είναι πολύ πιθανό να λάβουν διεθνή βοήθεια, “όπως αυτό γινόταν πάντα εδώ και δέκα χρόνια”.

Όμως ο καθηγητής φοβάται ότι οι κάτοικοι της Ιντλίμπ, “που μετρά 2,8 εκατ. πρόσφυγες”, θα αφεθεί στην τύχη της, κυρίως καθώς η Τουρκία πρέπει να αντεπεξέλθει στις ανάγκες των δικών της κατοίκων στις πληγείσες περιοχές.

Η πιο άμεση βοήθεια αναμένεται να έρθει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία δεσμεύθηκαν χθες να προσφέρουν βοήθεια ύψους 13,6 εκατ. δολαρίων στη Συρία.

Είναι μια ένδειξη “ενός είδους εξομάλυνσης σε επίπεδο Αραβικού Συνδέσμου”, σχολιάζει ο Εμανουέλ Ντιπουί. “Αυτό που ήταν προφανές – η επιστροφή της Συρίας στον Αραβικό Σύνδεσμο από τον οποίο αποκλείστηκε το 2011-- είναι μια πραγματικότητα μέσω της ανθρωπιστικής βοήθειας”, προσθέτει.

Τον Νοέμβριο οι Άραβες ηγέτες συναντήθηκαν στο Αλγέρι όπου υπογράμμισαν την ανάγκη “ενός κοινού και σημαντικού αραβικού ρόλου στις προσπάθειες για τον τερματισμό” του εμφυλίου στη Συρία.

Σύμφωνα με τον Ντιπουί, η Σύρια ενδέχεται να πετύχει “μια επιστροφή με αφορμή το γεγονός ότι ήταν θύμα” αυτού του σεισμού.

