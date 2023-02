Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Κλειστοί δρόμοι και μηνύματα του 112 για την νέα επέλαση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προβλήματα στην κυκλοφορία οχημάτων. Μέχρι πότε συνεχίζεται το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Η κακοκαιρία "Μπάρμπαρα" που πλήττει εδώ και κάποια 24ωρα πολλές περιοές της χώρας, με έμφαση τη Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια, συνεχίζεται και μαζί της συνεχίζονται και τα προβλήματα στην κυκλοφορία.

Λόογω ύφεσης των καιρικών φαινομένων, με κατα περιπτωση αποφάσεις διευθύνσεων αστυνομίας στην περιφέρεια καθώς και της διευθυνσης Τροχαιας Αττικης αίρεται η απαγόρευση κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων σε ολο το μήκος της νέας εθνικης οδου Αθήνας – Θεσσαλονίκης και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας.

Επιπλέον για την Αττική αίρεται η απαγορευση κυκλοφοριας καθ’ όλο το μήκος της Αττικης Οδού, της Δυτικης Περιφερειακης Λεωφορου Υμηττού και της Περιφερειακης Αιγάλεω, καθώς και στο παράπλευρο αυτών οδικό δίκτυο. Επισημαινεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση των οδηγών να φέρουν αντιολισθητικά μέσα στα οχήματά τους.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόσφατη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, κλειστή για την κυκλοφορία οχημάτων είναι η Λ. Πάρνηθος από το ύψος του τελεφερίκ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάρνηθα και η Περιφερειακή Οδός Πεντέλης - Ν. Μάκρης (Λ. Διονύσου) από το ύψος του Γ.Σ.Ν.Α. 414 έως το ύψος "Πανόραμα Καφέ" (Εκκλησία Άγιος Πέτρος).





Ακόμη, λίγο μετά τις 11.00 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της Βοιωτίας, της Φθιώτιδας, τις Αττικής και της Εύβοιας, ενώ ανάλογο μήνυμα έλαβαν και οι κάτοικοι της Μαγνησίας, όπου καταγράφεται σφοδρή χιονόπτωση από τα ξημερώματα.

Το μήνυμα προειδοποιούσε για επικίνδυνες χιονοπτώσεις στις παραπάνω περιοχές, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν δραστικά τις μετακινήσεις.

Αλλαγές λόγω του παγετού υπάρχουν και στα ωράρια των καταστημάτων αλλά και του Δημοσίου για σήμερα Τρίτη, καθώς και στα δρομολόγια των τρένων.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, μετά από διαβούλευση με τους 66 δήμους της Αττικής, τις προβλέψεις της ΕΜΥ, τα αιτήματα των δημάρχων και με τη συμμετοχή των χωρικών Αντιπεριφερειαρχών, ανακοίνωσε σε ποιες περιοχές θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στην Αττική για σήμερα Τρίτη.

Επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε στις 03-02-2023/13:00 τοπική ώρα, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία που αναφέρονται στην εξέλιξη του καιρού για την Τρίτη (07/02/2023) και την Τετάρτη (08/02/2023):

Πιο αναλυτικά:

Α) Για σήμερα Τρίτη (07/02/2023)

1) Οι χιονοπτώσεις που ήδη εκδηλώνονται κατά τόπους στην ανατολική και νότια χώρα προβλέπεται να συνεχιστούν στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, καθώς και σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ανατολικής Πελοποννήσου, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Ειδικότερα για την ανατολική Μαγνησία, την κεντρική και βόρεια Εύβοια, τη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία προβλέπεται κατά τόπους ένταση των φαινομένων μέχρι και το απόγευμα.

2) Ειδικά για την Αττική προβλέπεται χιονόνερο και παροδικές χιονοπτώσεις οι οποίες κατά τόπους στα βόρεια και τα ανατολικά θα εκδηλώνονται σε χαμηλότερο υψόμετρο και μέχρι το απόγευμα θα είναι κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Β) Για αύριο Τετάρτη (08/02/2023)

1) Οι χιονοπτώσεις προβλέπεται να συνεχιστούν στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, καθώς και σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές των βορείων Κυκλάδων και της Κρήτης. Ειδικότερα στην ανατολική Μαγνησία, την κεντρική και βόρεια Εύβοια, τη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία προβλέπεται κατά τόπους ένταση των φαινομένων μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

2) Ειδικά για την Αττική προβλέπεται χιονόνερο και παροδικές χιονοπτώσεις, οι οποίες κατά τόπους στα βόρεια θα εκδηλώνονται σε χαμηλότερο υψόμετρο και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες θα είναι κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Επιπλέον ισχυρός παγετός θα σημειωθεί στα ηπειρωτικά έως και την Πέμπτη (09/02/2023), ο οποίος στα βορειοδυτικά θα είναι κατά τόπους ολικός (καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας αρνητικές θερμοκρασίες).

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη της κακοκαιρίας θα υπάρχουν στην ανάλυση της καιρικής κατάστασης, καθώς επίσης στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr) και το λογαριασμό της στο twitter (@EMY_HNMS). Επισημαίνεται ότι τα έκτακτα δελτία επικαιροποιούνται τουλάχιστον ανά δωδεκάωρο.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ξαφνικά 8χρονος γιός ποδοσφαιριστή

Σεισμός στη Συρία: Γέννησε κάτω από τα χαλάσματα και ξεψύχησε (εικόνες)

Μητέρα και αδερφή Τσιάρτα: Η οικογένεια μας δεν έχει ομοφοβικές, ρατσιστικές ή εθνικιστικές αντιλήψεις