Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία: Συλλήψεις για αναρτήσεις στο διαδίκτυο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν λογαριασμούς με «προκλητικές καταχωρίσεις με στόχο τη δημιουργία φόβου και πανικού».

Η τουρκική αστυνομία ανακοίνωσε πως συνέλαβε την Τρίτη τέσσερα άτομα έπειτα από «προκλητικά» μηνύματα που ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τοn σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών που έπληξε τη νοτιοανατολική Τουρκία.

Ο σεισμός, μετά τον οποίο σημειώθηκαν πολλοί μετασεισμοί, στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 5.000 ανθρώπους στην Τουρκία και τη Συρία, ενώ χιλιάδες είναι οι τραυματίες και οι άνθρωποι που έχουν μείνει άστεγοι.

Οι τέσσερις συνελήφθησαν αφού οι αστυνομικοί ανακάλυψαν λογαριασμούς με «προκλητικές καταχωρίσεις με στόχο τη δημιουργία φόβου και πανικού», διευκρίνισε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της χωρίς να αναφερθεί λεπτομερώς στο περιεχόμενο των μηνυμάτων.Σύμφωνα με την αστυνομία, ευρύτερες έρευνες διεξάγονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα τουρκικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλυσθεί από μηνύματα προσώπων που παραπονούνται για απουσία προσπαθειών διάσωσης και ερευνών για θύματα στις περιοχές τους, ιδιαίτερα στο Χατάι.

«Η διεύθυνση και οι πληροφορίες εντοπισμού πολιτών που ζητούν βοήθεια επαληθεύονται αμέσως και γίνεται συντονισμός», διαβεβαιώνει στην ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Η Τουρκία έχει από τον περασμένο Οκτώβριο ένα νόμο περί παραπληροφόρησης, ο οποίος τιμωρεί τη διάδοση «ψευδών ειδήσεων» με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Περγαντά: το “DRAGON’S DEN”, οι τουαλέτες και το μυστικό της επιτυχίας (βίντεο)

Σεισμός σε Τουρκία - Συρία: Πτώματα... παντού, ενώ ανεβαίνει ο “μαύρος απολογισμός” (εικόνες)

Σεισμός - Παπαδόπουλος: Πιθανά τα 6,5 - 7 Ρίχτερ στην Ελλάδα (βίντεο)