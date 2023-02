Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις της Τρίτης

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις, για όσα επιφυλλάσει η Τρίτη σε κάθε ζώδιο.

Με τη Σελήνη να κινείται στην Παρθένο, η ημέρα είναι γεμάτη δουλειές, υποχρεώσεις και ευθύνες, ενώ οι συνθήκες της καθημερινότητας προκαλούν εκνευρισμό και αντιπαραθέσεις στις σχέσεις με πρόσωπα του περιβάλλοντος μας. Με το τετράγωνο Σελήνης-Άρη να αυξάνει τη συναισθηματική ένταση, δεν θα είναι εύκολο να διαχειριστούμε με υπομονή και ψυχραιμία τυχόν αντιξοότητες ή αλλαγές στο πρόγραμμα μας.

ΚΡΙΟΣ

Διάφορες δουλειές, υποχρεώσεις και εξυπηρετήσεις δεν σας αφήνουν καθόλου ελεύθερο χρόνο να ασχοληθείτε με όσα σας ευχαριστούν και σας ξεκουράζουν με αποτέλεσμα να γίνεστε νευρικοί και ευερέθιστοι. Περιορίστε τον γνωστό παρορμητισμό σας σε έργα και λόγια, αν δεν θέλετε να διαταραχθούν οι σχέσεις σας με συναδέλφους και κοντινά πρόσωπα.

ΤΑΥΡΟΣ

Είστε ανήσυχοι και αγχωμένοι για την πορεία μιας προσωπικής σας υπόθεσης και αυτό επηρεάζει τη διάθεση και την ψυχολογία σας. Με την επιρροή της Πανσελήνου να είναι ακόμη αρκετά δυνατή, αφήστε να περάσουν λίγες ημέρες και μετά πάρτε τις οριστικές σας αποφάσεις. Ίσως προκύψουν απρόοπτα έξοδα σήμερα, γεγονός που αυξάνει τον εκνευρισμό σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Θα σας απασχολήσουν οικογενειακά θέματα σήμερα και ίσως αναγκαστείτε να αφιερώσετε αρκετό από το χρόνο σας για να βρεθείτε κοντά σε ένα αγαπημένο σας πρόσωπο που σας χρειάζεται. Υπάρχει ένταση και εκνευρισμός στο περιβάλλον της εργασίας σας που δεν συνδέεται με εσάς, επομένως μην είστε εύθικτοι ή εριστικοί με τους συναδέλφους σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Η ημέρα έχει μικροπροβλήματα πρακτικής φύσεως που φτάνουν όμως για να σας εκνευρίσουν και να σας βγάλουν εκτός προγράμματος. Υπάρχει ένα θέμα που έρχεται μεν από το παρελθόν αλλά σήμερα σας επηρεάζει πολύ περισσότερο συναισθηματικά και ίσως κάνετε κινήσεις για τις οποίες θα μετανιώσετε αργότερα.

ΛΕΩΝ

Τακτοποιήστε ένα πρακτικό/γραφειοκρατικό ζήτημα που ίσως δεν αφορά εσάς, αλλά ένα κοντινό σας πρόσωπο, αλλά το έχετε αναλάβει και πρέπει να το ολοκληρώσετε. Επαγγελματικά, κινείστε με αμεσότητα για να καλύψετε κενά και λάθη άλλων και αυτό θα εκτιμηθεί τόσο από συναδέλφους όσο και τους ανωτέρους σας. Προσοχή στα οικονομικά σας, έχετε την τάση να κάνετε περιττά έξοδα που αργότερα θα μετανιώσετε.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Ο αυτοέλεγχος και η ψυχραιμία θα σας χρειαστούν ιδιαίτερα σήμερα καθώς θα υπάρξουν καταστάσεις που θα σας εκνευρίσουν και δεν θα μπορέσετε να τις διαχειριστείτε με ευκολία. Οι υποχρεώσεις επίσης προς την οικογένεια θα σας κουράσουν αρκετά. Συναισθηματικά, αφήστε τις σοβαρές συζητήσεις και τις πιέσεις για αργότερα...

ΖΥΓΟΣ

Αισθάνεστε οτι οι άλλοι έχουν πολλές απαιτήσεις από εσάς και εκνευρίζεστε, ενώ η κούραση που αισθάνεστε δεν βοηθά την απόδοση σας. Το τετράγωνο Σελήνης-Άρη δυσκολεύει την επικοινωνία με πρόσωπα του κοντινού σας περιβάλλοντος, για αυτό μην προσπαθείτε σήμερα να λύσετε οποιοδήποτε θέματα υπάρχουν μεταξύ σας. Άδικος κόπος.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Παρά τη νευρικότητα και την αβεβαιότητα που σας δημιουργούν απρόοπτα γεγονότα που προκύπτουν σήμερα, θα μπορέσετε να κάνετε βήματα προς την υλοποίηση κάποιων σχεδίων σας, με τη βοήθεια μάλιστα κάποιων σημαντικών ατόμων. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα στο επαγγελματικό σας περιβάλλον που σας δημιουργούν προβλήματα χωρίς λόγο, αλλά σύντομα αυτό θα αλλάξει.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Είναι τόσα πολλά αυτά που έχετε να κάνετε σήμερα που αγχώνεστε πριν καν ξεκινήσετε, από τα βασικά! Κάντε το πρόγραμμα σας και ασχοληθείτε μόνο με τα σημαντικά, αφήνοντας τα επουσιώδη για αργότερα. Αν κάποιο μέλος της οικογένειας σας δεν συμφωνεί με τις επαγγελματικές σας επιλογές, αποφύγετε να συγκρουστείτε μαζί του, και συζητήστε το κάποια άλλη στιγμή.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Αφοσιωθείτε στις επαγγελματικές σας υποθέσεις σήμερα και μην ασχολείστε με προβλήματα προσώπων που ανήκουν μεν στο στενό περιβάλλον σας αλλά σας θυμούνται μόνο όταν χρειάζονται κάτι. Ωστόσο, σε αντίθεση με τα περισσότερα ζώδια σήμερα, θα δείτε τα πρακτικά σας θέματα να κυλούν με ευκολία, ενώ έχετε τη δυνατότητα να κάνετε κάποιες σημαντικές και χρήσιμες για την καριέρα σας επαφές .

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Τα έξοδα, οι υποχρεώσεις και οι λογαριασμοί δείχνουν να μην έχουν τέλος με τα οικονομικά να σας αγχώνουν ιδιαίτερα σήμερα, με την ενέργεια σας να αναλώνεται στην προσπάθεια σας να τα τακτοποιήσετε με κάποιο τρόπο .Δεν είναι και τόσο καλή ιδέα να στραφείτε σε φίλους σας για βοήθεια, γιατί τους έχετε συνηθίσει να συμβαίνει το αντίθετο. Κάποιες ειδήσεις γύρω από τα επαγγελματικά σας γίνονται πηγή επιπλέον άγχους.

ΙΧΘΥΕΣ

Θα χρειαστεί να πάτε ενάντια στη διάθεση και την ψυχολογία σας σήμερα και να ανεβάσετε τους ρυθμούς αφού οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις τόσο στην εργασία όσο και στο σπίτι αυξάνουν με γεωμετρική πρόοδο! Τα καλά νέα είναι οτι είστε ιδιαίτερα αγαπητοί στο περιβάλλον σας και συγχωρούν τόσο τα ξαφνικά ξεσπάσματα σας όσο και τα παράπονα που θα κάνετε όλη μέρα...

