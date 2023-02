Life

VICE Specials: Μόδα “Made in Greece” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξαιρετικά ενδιαφέρον ειναι το νέο ντοκιμαντέρ του VICE, που προβάλλει ο ΑΝΤ1, για την ελληνική μόδα και τις προοπτικές της.

Την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου, το ελληνικό γραφείο του VICE θα παρουσιάσει το νέο επεισόδιο VICE SPECIALS, από τη συχνότητα του ANT1, με τίτλο «Made in Greece».

Η ελληνική μόδα, είτε πρόκειται για pret-a-porter είτε για υψηλή ραπτική, δημιουργεί και αναπτύσσεται. Ωστόσο, οι σχεδιαστές παλεύουν μόνοι τους, χωρίς καμία στήριξη από κανέναν πολιτειακό θεσμό. Αυτό που σε άλλες χώρες θεωρείται «πολιτιστική παράδοση» ή «εξαγώγιμο προϊόν» και συμβάλλει στην εισροή συναλλάγματος ακόμη και στην προσέλκυση του τουρισμού, στη χώρα μας δεν έχει την αρωγή που χρειάζεται για να αξιοποιηθεί ως brand στο εξωτερικό.

Το VICE ερευνά τους λόγους που, παρά τις επιτυχίες μεμονωμένων οίκων, η ελληνική μόδα δεν έχει αναδειχθεί και καθιερωθεί συνολικά σε διεθνές επίπεδο. Τι θα μπορούσε να γίνει για να αλλάξει αυτό, σε μία εποχή που το «Made in Greece» πουλάει περισσότερο από ποτέ;

Συζήτησε με τον Βασίλη Ζούλια για το πώς έφτασαν τα ρούχα του να «παίζουν» στη γνωστή τηλεοπτική σειρά «Emily in Paris», αλλά και για την έλλειψη επενδυτών σε οίκους μόδας στην Ελλάδα.

Η δημοσιογράφος Ελίζα Μπενβενίστε συνάντησε την Ορσαλία Παρθένη, η οποία έχει αναλάβει τα ηνία του οίκου από τον πατέρα της και ως νέα πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Σχεδιαστών γνωρίζει πολύ καλά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όσοι εργάζονται σε αυτόν τον χώρο.

Ο αντισυμβατικός σχεδιαστής Σωτήρης Γεωργίου, που έδειξε τη δουλειά του σε πολύ νεαρή ηλικία στις διεθνείς πασαρέλες, μίλησε για τον ανταγωνισμό που επικρατεί στο εξωτερικό και εξήγησε τι θα μπορούσε να γίνει για να ξεχωρίσει η Ελλάδα σε αυτόν τον τομέα.

Τη δική της εμπειρία μεταφέρει η Ιωάννα Κουρμπέλα, που ηγείται της οικογενειακής επιχείρησης, καθώς ο ομώνυμος οίκος κάνει εξαγωγές σε 23 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Ο διακεκριμένος creative director Μιχάλης Πάντος, με εμπειρία 30 ετών στον χώρο, μιλάει για το παρόν της ελληνικής μόδας, αλλά και πώς μπορεί να γίνει πιο βιώσιμη και πιο ανταγωνιστική από ποτέ.

VICE SPECIALS – Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου, 01:30, στον ΑΝΤ1.

Παρουσίαση-Παραγωγή: Ελίζα Μπενβενίστε

Οπερατέρ: Αλέξανδρος Παπαθανασόπουλος, Γιώργος Μαργάρης, Βασίλης Τσαπόπουλος

Ηχοληψία: Βασίλης Ζαμπίκος

Μοντάζ: Γωγώ Μπεμπέλου

Δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς ντοκιμαντέρ VICE Specials εδώ





Ειδήσεις σήμερα:

Σοκολατόπιτα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Κολωνός – Κακοποίηση ζώου: Στο αυτόφωρο άνδρας που σκότωνε γάτες

Σεισμός στη Συρία: Διάσωση σκύλου από τα χαλάσματα (βίντεο)