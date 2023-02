Πολιτική

Μητσοτάκης σε Τσίπρα: Ο λαός ψήφισε αντιπροσώπους κι όχι απεργούς

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε αναπροσαρμοσμένο μισθολόγιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις από το 1/1/2024. Επίθεση σε Τσίπρα για απουσία ΣΥΡΙΖΑ από τις ψηφοφορίες στη Βουλή.

Με αναφορά στους καταστροφικούς σεισμούς της Τουρκίας, την ελληνική βοήθεια προς τη γείτονα χώρα, αλλά και την επικοινωνία που είχε τόσο ο ίδιος όσο και η ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαροπούλου με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η Τουρκία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή καταστροφή. Ήδη το πρώτο C-130 έχει φθάσει στην Τουρκία, είναι σίγουρο όμως πως θα απαιτηθεί μεγάλη κινητοποίηση από την πλευρά της διεθνούς κοινότητας» είπε ο πρωθυπουργός συμπληρώνοντας με νόημα πως «κάθε τέτοια μεγάλη φυσική καταστροφή μας υπενθυμίζει πως ως πολιτεία πρέπει να επενδύουμε στις δομές της Πολιτικής Προστασίας».

Στη συνέχεια και αφού αναφέρθηκε και στον χαμό των δυο πιλότων της Ελληνικής Αεροπορίας με το μοιραίο Φάντομ, λέγοντας ότι το νομοσχέδιο συζητιέται στη σκιά αυτού του θλιβερού δυστυχήματος τόνισε: «Βρίσκομαι εδώ για να μιλήσω για δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες, που θα έπρεπε να ενώνουν τις πολιτικές δυνάμεις». «Η μία ρυθμίζει σημαντικά ζητήματα των στελεχών των ΕΔ, η δεύτερη έρχεται να θωρακίσει τη δημοκρατική ομαλότητα από τους εχθρούς της. Η πρώτη έρχεται να ρυθμίσει κρίσιμα ζητήματα σχετικά με τη σταδιοδρομία και τα μισθολογικά ζητήματα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων» συμπλήρωσε.

Θα υπάρξει αναπροσαρμοσμένο μισθολόγιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις από την 1/1/24

Εξειδικεύοντας τα όσα προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο πρωθυπουργός είπε ότι σε ότι αφορά στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, «στις οικονομικές ενισχύσεις, που έχουν ήδη δοθεί, προστίθενται και η αποζημίωση και στο εξειδικευμένο προσωπικό για την εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών, αλλά και καταργείται η παλιά παρακράτηση υπέρ των στρατιωτικών».

Ακόμα: «Οι απόφοιτοι ακαδημιών εμπορικού ναυτικού θα μεταφέρονται αυτόματα στο πολεμικό ναυτικό για να υπηρετούν εκεί τη θητεία τους, ενώ και η εθνοφυλακή εκσυγχρονίζει την εκπαίδευση των μελών της με τις τάξεις της να ανοίγονται και στις γυναίκες. Σύντομα θα καταθέσουμε πρόσθετη νομοθετική ρύθμιση για τους ΕΠΟΠ», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Αυτές οι παρεμβάσεις καθρεφτίζουν την επιτελική κυβερνητική αντίληψη για τους ένστολους, από την υγεία έως την οικονομική τους ανακούφιση» συνέχισε ο πρωθυπουργός. «Μιλώ για συγκεκριμένες και χειροπιαστές ενέργειες με στόχο τη θωράκιση των αμοιβών τους που βρίσκονται ακόμη σε χαμηλά επίπεδα σχετικά με την αποστολή που επιτελούν. Αυτή η κυβέρνηση έχει θεσμοθετήσει τη μη φορολόγηση πτητικών και άλλων επιδομάτων. Εν μέσω των πολλών κρίσεων κάνουμε αυτά που μπορούμε και αυτά που επιτρέπουν οι αντοχές της χώρας μας. Προσπαθούμε για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Ναι θα υπάρξει αναπροσαρμοσμένο μισθολόγιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις από την 1/1/24».

«Κύριε Τσίπρα ο λαός ψήφισε αντιπροσώπους και όχι απεργούς»

Απευθυνόμενος στη συνέχεια στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρωθυπουργός είπε: «Κύριε Τσίπρα καταψηφίσατε τον προϋπολογισμό των Ενόπλων Δυνάμεων γιατί η άμυνα δεν είναι αυτοσκοπός, έτσι δεν είπατε; Ούτε τα σημερινά θα ψηφίσετε, γιατί έχετε πάρει μία πρωτοφανή απόφαση να μη μετέχετε στις ψηφοφορίες, που ενδιαφέρουν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. Είναι μία επιλογή που δεν προσβάλλει μόνο Δημοκρατία και Σύνταγμα αλλά εκείνους που σας ψήφισαν για να τους εκπροσωπείτε. Ο λαός ψήφισε αντιπροσώπους και όχι απεργούς» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπλήρωσε: «Η απόφαση σας σηματοδοτεί και μία πρόωρη αποδοχή ήττας εν όψει των εκλογών. Εύχομαι να είναι μία απεγνωσμένη κίνηση φυγής και όχι ένα προοίμιο σε μία αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά. Προτιμάτε συνθήματα αντί επιχειρημάτων. Τελικά δίνετε τροφή στα πιο ακραία αντισυστημικά στοιχεία, είναι ολέθριες επιλογές που η χώρα πλήρωσε. Είχα προειδοποιήσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα δίσταζε να ρίξει τη χώρα στο βούρκο, παραμένετε αδιόρθωτοι».

Η τροπολογία για το μπλόκο στο κόμμα Κασιδιάρη

Συνεχίζοντας την κριτική του στον Αλέξη Τσίπρα αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναρωτήθηκε «Που είναι ο κ. Σπίρτζης, που λέει με το καλό ή με το άγριο», για να συμπληρώσει απευθυνόμενος στην πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης «Θα σας καλέσω να επανέλθετε στο ρόλο σας και την δημοκρατική ομαλότητα, αντί να τάζετε τα πάντα στους πάντες. Θα σας θυμίσω πως εσείς ήσασταν που πήρατε τα πάντα στους πάντες» ενώ απευθυνόμενος προσωπικά στον κ. Τσίπρα του είπε: «διαλέξτε άλλη μουσική στο ξεκίνημα των συγκεντρώσεών σας από τον ύμνο του ΕΑΜ».

Αναφερόμενος στην συνέχεια στη νομοθετική πρωτοβουλία για τη συμμετοχή κομμάτων στις επόμενες εκλογές είπε: «Η συγκεκριμένη τροπολογία ισχύει με διάφορες εκδοχές και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη» και εξήγησε πως «το Σύνταγμά μας επιτάσσει την απρόσκοπτη δημοκρατική λειτουργία. Αυτήν επιχειρεί να ενισχύσει αυτή η ρύθμιση εμποδίζοντας συμμορίες να μεταμφιέζονται σε πολιτικούς φορείς».

Όπως εξήγησε ο πρωθυπουργός «Η κυβέρνηση κατέθεσε εγκαίρως τις απόψεις της στα κόμματα εδώ και 3 μήνες με στόχο να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή διακομματική συναίνεση. Είμαστε ανοιχτοί σε τροποποιήσεις της τελευταίας στιγμής, πρέπει η διάταξη να ψηφιστεί και από τους 300 του ελληνικού κοινοβουλίου εάν είναι αυτό εφικτό».

«Το δίλημμα των εκλογών είναι, προχωράμε μαζί μπροστά ή γυρίζουμε διχασμένοι πίσω;»

«Η κυβέρνησή θα επιμείνει στην τροπολογία της και είναι ανοιχτή σε σημειακές αλλαγές» συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναφέρθηκε στις εκλογές. «Η κυβέρνηση φθάνει στο τέλος της συνταγματικής της θητείας» σημείωσε και τόνισε πως «οι πολίτες θα κρίνουν και θα συγκρίνουν μια τετραετία της ΝΔ και μια δικιά σας. Αντιμετωπίσαμε και ξεπεράσαμε πολλές διεθνείς προκλήσεις.

Δεν δειλιάσαμε και δεν μπήκα στον πειρασμό να αξιοποιήσω την εμπιστοσύνη της κοινωνίας» είπε αναφέροντας ότι δεν το έκανε όταν οι δημοσκοπήσεις έδιναν μεγάλο προβάδισμα στο κυβερνών κόμμα. «Δεν το έκανα γιατί επιμένω στην ανάγκη οι κυβερνήσεις να ολοκληρώνουν τον συνταγματικό τους κύκλο. Είμαι θεσμικά συνεπής σε αυτό που έλεγα ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να εξαντλούν τον τετραετή κύκλο τους».

Προσπαθούμε να οδηγήσουμε την πατρίδα μας σε πιο ήρεμα νερά, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπλήρωσε «Είμαι βέβαιος ότι κάθε ενσυνείδητος πολίτης αναγνωρίζει αυτή την προσπάθεια που εγκαινιάστηκε το καλοκαίρι του 2019. Μπορούμε να κοιτάξουμε τους πολίτες στα μάτια και να τους πούμε ότι αυτά που σας υποσχεθήκαμε τα κάναμε».

Και ο πρωθυπουργός συνέχισε: «Αυτή η συνέχεια μας δίνει αξιοπιστία να μιλήσουμε με περισσότερη σιγουριά για το σχέδιο μας για την επόμενη τετραετία. Για μια Ελλάδα με καλύτερους μισθούς και καλύτερη καθημερινότητα για όλους».

«Αν ξεκινήσαμε με το σύνθημα Μένουμε Ευρώπη, σήμερα γινόμαστε Ευρώπη και αύριο διεκδικούμε να είμαστε πρωταγωνιστές στην Ευρώπη» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπλήρωσε: «Οι πολίτες σύντομα θα κρίνουν. Οι πολίτες θα κρίνουν. Εμείς έχουμε όραμα για την Ελλάδα του 2030, από εσάς δεν έχω ακούσει τίποτα».

«Κύριε Τσίπρα το πραγματικό ερώτημα των εκλογών δεν είναι Δημοκρατία ή Νέα Δημοκρατία. Και να είστε πιο προσεκτικός όταν μιλάτε για την παράταξη μας. Δημοκρατία έχουμε και την θωρακίζουμε. Το δίλημμα είναι άλλο: Προχωράμε μαζί μπροστά ή γυρίζουμε διχασμένοι πίσω; Θέλουμε κυβέρνηση ΝΔ ή θέλουμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ; Θέλουμε πρωθυπουργό Μητσοτάκη με κυβέρνηση ΝΔ ή πρωθυπουργό Τσίπρα με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ;».

Κλείνοντας την ομιλία του και απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα είπε: «Αναθεωρήστε τη στάση σας και γυρίστε στα έδρανα της Βουλής. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να αναμετρηθούμε στα μάτια των πολιτών».

