Δραματικές Σχολές: προσφυγή στο ΣτΕ για το Προεδρικό Διάταγμα

Υποστηρίζουν στην αίτηση ακύρωσής τους ότι το επίμαχο Προεδρικό Διάταγμα παραβιάζει το άρθρο 16 του Συντάγματος.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν ιδιωτικές Δραματικές Σχολές και ζητούν να ακυρωθεί ως αντισυνταγματικό και αντίθετο στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία το Προεδρικό Διάταγμα 85/2023 με το οποίο εξομοιώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Ανωτέρων Ιδιωτικών Δραματικών Σχολών, με αυτά των κατόχων απολυτηρίων του Λυκείου, στον τομέα της σταδιοδρομίας στο Δημόσιο.

Αναλυτικότερα, στο ΣτΕ προσέφυγαν 18 Ανώτερες Ιδιωτικές Δραματικές Σχολές, αναγνωρισμένες από το υπουργείο Πολιτισμού και ζητούν να ακυρωθούν τα άρθρα 4 και 5 του Προεδρικού Διατάγματος με τα οποία καθορίζονται τα προσόντα διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (προσοντολόγιο - κλαδολόγιο) ως προς το σκέλος εκείνο που εξομοιώνει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Ανωτέρων Ιδιωτικών Δραματικών Σχολών, με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων απολυτηρίων τίτλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή του Λυκείου.

Στην αίτηση ακύρωσής τους υποστηρίζουν ότι το επίμαχο Προεδρικό Διάταγμα παραβιάζει το άρθρο 16 του Συντάγματος για την ανώτατη εκπαίδευση, καθώς υπήγαγε τους αποφοίτους των Ανωτέρων Δραματικών Σχολών στην κατηγορία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Υποστηρίζουν, επίσης, ότι το Προεδρικό Διάταγμα 85/2023 προσκρούει στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων (άρθρο 45 ΣΛΕΕ) και της ελεύθερης εγκατάστασης (άρθρο 43 ΣΛΕΕ), αλλά και στην Ευρωπαϊκό οδηγία (2005/36/ΕΚ) για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, όπως και στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Εκπαίδευσης.

Στο ΣτΕ προσέφυγαν οι εξής Ανώτερες Ιδιωτικές Δραματικές Σχολές:

1. Αθηναϊκή Σκηνή Κάλβου – Καλαμπόκη,

2. Νέο Ελληνικό Θέατρο,

3. Οργανισμός Θεατρικής Κίνησης- Αρχή,

4. Καλλιτεχνική, Μορφωτική και Πολιτιστική Εταιρεία Βεάκη,

5. Δήλος Δήμητρας Χατούπη,

6. Έκτη Τέχνη,

7. Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν,

8. Δραματική Σχολή Αθηνών Γιώργου Θεοδοσιάδη,

9. Μέλισσα Σχολή Τέχνης της Έλντας Πανοπούλου,

10. Μοντέρνοι Καιροί,

11. Ανώτερη Ιδιωτική Σχολή Δραματικής Τέχνης Νότος,

12. Πειραϊκός Σύνδεσμος,

13. Πράξη Επτά,

14. Η Πρόβα,

15. Καλλιτεχνική Εταιρεία Προσκήνιο Γ. Ροντίδης,

16. Δ. Δερπάνης Τεχνών Εκατό,

17. Ωδείο Αθηνών και

18. Σύγχρονο Θέατρο Ανδρέας Βουτσινάς

