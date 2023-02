Κόσμος

Σεισμός στη Συρία – ΟΗΕ: Θα φτάσουμε στους πληγέντες ακόμα και μέσα από το μέτωπο

Χωρίς πρόσβαση στους πληγέντες από το σεισμό είναι ο ΟΗΕ. Έκκληση να μην πολιτικοποιείται η ανθρωπιστική βοήθεια.

Το πέρασμα για την παροχή βοήθειας από την Τουρκία προς τις περιοχές της Συρίας που είναι υπό τον έλεγχο ανταρτών έχει επηρεαστεί από τον σεισμό που έπληξε τις δύο χώρες, δήλωσε σήμερα ο ΟΗΕ.

«Η ίδια η διασυνοριακή επιχείρηση έχει επηρεαστεί», δήλωσε ο Γενς Λάρκε, εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων στον ΟΗΕ (Ocha), σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

Ο χθεσινός σεισμός στην Τουρκία και τη Συρία επέτεινε την πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις για να βοηθήσουν τους κατοίκους της Συρίας, ιδιαίτερα στην περιοχή του Ιντλίμπ, που ελέγχεται από τους αντάρτες, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Η Συρία σπαράσσεται από εμφύλιο πόλεμο από το 2011.

Σχεδόν το σύνολο της ανθρωπιστικής βοήθειας που προορίζεται για το βορειοδυτικό τμήμα της χώρας περνά από την Τουρκία, από το Μπαμπ αλ-Χάουα, το μοναδικό σημείο διέλευσης, που καλύπτεται από ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Λάρκε εξήγησε ότι ο σεισμός κατέστρεψε δρόμους στην Τουρκία και είχε αντίκτυπο σε μέλη του προσωπικού του ΟΗΕ –ντόπιους και ξένους--, τους συνεργάτες τους και τους οδηγούς που μεταφέρουν καθημερινά τη βοήθεια.

«Αναζητούν τις οικογένειές τους στα χαλάσματα. Πληττόμαστε έτσι και εμείς όπως όλος ο κόσμος» και «αυτό είχε αντίκτυπο σε αυτή την (διασυνοριακή) επιχείρηση άμεσα», δήλωσε.

«Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα δυνατά μέσα για να φθάσουμε στους πληγέντες και αυτό περιλαμβάνει τη διασυνοριακή επιχείρηση και την επιχείρηση διαμέσου των γραμμών του μετώπου από το εσωτερικό της Συρίας», δήλωσε ο ίδιος.

Εξήγησε επίσης ότι «το διασυνοριακό ταμείο ανθρωπιστικής βοήθειας, που είναι το βασικό εργαλείο που επιτρέπει την παροχή βοήθειας στο βορειοδυτικό τμήμα (της Συρίας) είναι αυτή τη στιγμή άδειο» και ζήτησε να αναπληρωθεί επειγόντως.

Ο ΟΗΕ έχει τονίσει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια ότι η μεταφορά βοήθειας διάμεσου των γραμμών του μετώπου δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού στο βορειοδυτική Συρία.

«Τώρα πρέπει να επικρατήσει το ανθρωπιστικό καθήκον του να σωθούν ζωές, με όλα τα μέσα και διαμέσου όλων των δυνατών διαύλων», δήλωσε ο Λάρκε. «Είναι επιτακτικό όλος ο κόσμος να δει αυτή την κατάσταση … γι’ αυτό που είναι, μια ανθρωπιστική κρίση όπου ανθρώπινες ζωές κινδυνεύουν. Σας παρακαλούμε, μην το πολιτικοποιείτε αυτό», είπε.

