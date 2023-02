Τεχνολογία - Επιστήμη

Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο – “ΧτΠ”: Ήταν όλα καλά... (βίντεο)

Πραγματικές ιστορίες παρουσιάζει ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο, 7η Φεβρουαρίου.

Οι μαθητές-εθελοντές YouSmilers, και μέλη της Ομάδας Δικαιωμάτων του Παιδιού του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης, πήραν την πρωτοβουλία, με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων και των κηδεμόνων τους καθώς και με την υποστήριξη του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού του Οργανισμού, να απευθυνθούν σε συνομήλικούς τους -προκειμένου να τους ευαισθητοποιήσουν στα θέματα που αφορούν την ασφαλή και ηθικά σωστή χρήση του Διαδικτύου- δημιουργώντας ένα Κοινωνικό Μήνυμα, με τρείς διαφορετικές θεματικές και τίτλο «Ήταν όλα καλά…».

Ειδικότερα, οι θεματικές που επέλεξαν ήταν:

Εκδικητική πορνογραφία

Διαδικτυακός εκφοβισμός

Ηλεκτρονικός τζόγος

«Ήταν όλα καλά…»: Δείτε το SPOT των μαθητών-εθελοντών του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Εθελοντικού Δικτύου YouSmile για την Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο 2023:

Οι μαθητές επέλεξαν τις συγκεκριμένες θεματικές, καθώς παρατήρησαν πολλούς φίλους και συμμαθητές τους να χρησιμοποιούν εφαρμογές ανώνυμων συνομιλιών ή να χρησιμοποιούν εκτεταμένα το διαδίκτυο για λόγους επικοινωνίας, κοινωνικοποίησης, νέων γνωριμιών ή απλώς για να περνάνε ευχάριστα στον ελεύθερο χρόνο τους. Ο κίνδυνος είναι κεκαλυμμένος, ανά πάσα στιγμή μπορεί να εμφανίσει το πραγματικό του πρόσωπο, η αρχή πάντα γίνεται αθώα, με τις καλύτερες προθέσεις και ενώ φαίνονται Όλα καλά, στην πραγματικότητα Δεν είναι.

Ο Στέφανος Αλεβίζος, Ψυχολόγος και Συντονιστής του Εθνικού Κέντρου για τις Εξαφανίσεις και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευσης, του Οργανισμού αναφέρει «Παραπάνω από μια κλήση την ημέρα, δεχθήκαμε στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 για θέματα που αντιμετώπισαν τα παιδιά στο Διαδίκτυο. Οι κλήσεις αφορούσαν συμβουλές και κατευθύνσεις για θέματα σεξουαλικής παρενόχλησης στο Διαδίκτυο, διαδικτυακού εκφοβισμού και ζητήματα εκδικητικής πορνογραφίας».

Τα παιδιά καλούν για βοήθεια και αναφέρουν διάφορα θέματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο, χωρίς να μιλάνε ευθέως πάντα γι’ αυτό. Ενδεικτικά, λόγοι που μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο:

Τα παιδιά μπορεί να ντρέπονται να παραδεχτούν ότι έχουν εκτεθεί σε κινδύνους στο διαδίκτυο και ως εκ τούτου διστάζουν να μιλήσουν γι' αυτό.

Πολλά από τα παιδιά φοβούνται τις συνέπειες της αναφοράς επικίνδυνων εμπειριών στο διαδίκτυο, καθώς νιώθουν είτε ότι θα τιμωρηθούν, είτε ότι θα περιοριστεί η πρόσβασή τους στο διαδίκτυο.

Τα παιδιά μπορεί να δυσκολεύονται να εκφράσουν τις εμπειρίες και τα συναισθήματά τους σχετικά με τους κινδύνους στο διαδίκτυο, ιδίως αν είναι σύνθετες ή τραυματικές.

Τα παιδιά μπορεί να μην έχουν πλήρη επίγνωση των κινδύνων και των κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση του διαδικτύου και μπορεί να μην κατανοούν τη σημασία της συζήτησης αυτών των θεμάτων και να θεωρούν ότι ΟΛΑ είναι ΚΑΛΑ

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την προστασία των παιδιών τόσο σε φυσικό όσο και σε διαδικτυακό περιβάλλον, με όλες τις υπηρεσίες που διαθέτει δωρεάν, πανελλαδικά, 365 ημέρες τον χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, σε συνεργασία πάντα με τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς:

1. Πρόληψη και Ευαισθητοποίηση Παιδιών, Εκπαιδευτικών, Γονέων και Κηδεμόνων:

Μέσω επιστημονικών και εγκεκριμένων εργαλείων το “Χαμόγελο” εργάζεται στενά με την σχολική κοινότητα και για την ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο. Με έναν σταθερά ολιστικό τρόπο σκέψης τα προγράμματα υλοποιούνται σε μαθητές, μαθήτριες, γονείς, κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς. Μόνο το 2022 πραγματοποιήθηκαν

o 95 παρεμβάσεις με την συμμετοχή 5871 μαθητών και μαθητριών

o 30 παρεμβάσεις με την συμμετοχή 833 γονέων και κηδεμόνων

o 10 παρεμβάσεις με την συμμετοχή 334 εκπαιδευτικών

o 12 επιμορφώσεις με την συμμετοχή 346 επαγγελματιών που εργάζονται σε πλαίσια προστασίας του παιδιού

2. Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά S.O.S. 1056

3. Chat 1056

4. Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111

4. Το Σπίτι του Παιδιού

Το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του Οργανισμού, βάσει εμπειρίας, συμβουλεύει τα παιδιά:

Αποφύγετε να μιλάτε με άγνωστα άτομα στο διαδίκτυο. Δεν θα το κάνατε, εξάλλου, ούτε στην πραγματική ζωή

Ό, τι ανεβάζετε στο Διαδίκτυο δεν σβήνει ποτέ

Εάν κάποιος σας κάνει να αισθανθείτε άβολα στο διαδίκτυο, άμεσα σταματήστε τη συνομιλία, διαγράψτε και μπλοκάρετε το άτομο αυτό, προκειμένου να μην μπορεί να σας στέλνει μηνύματα

Μην τραβάτε φωτογραφίες του εαυτού σας, που δε θα θέλατε να βλέπουν όλοι

Μη στέλνετε σε άλλους φωτογραφίες άλλων παιδιών

Εάν σας συμβεί οτιδήποτε, δε χρειάζεστε να φοβάστε ή να ντρέπεστε. Μιλήστε στους γονείς σας

Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορείτε να μιλήσετε στους γονείς σας, μπορείτε να καλέσετε στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά S.O.S. 1056 ή να στείλετε μήνυμα στο CHAT 1056, 24 ώρες την ημέρα, δωρεάν και ανώνυμα.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε και μια διαδικτυακή έρευνα με στόχο να αναδειχθεί ένα σημαντικό πρόβλημα της σύγχρονης εποχής, το φαινόμενο προσέλκυσης ανηλίκων ατόμων διαμέσου Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και Εφαρμογών Γνωριμίας καθώς και να παρουσιαστούν οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν καθημερινά κατά την πλοήγηση των παιδιών στο διαδίκτυο. Τα ευρήματα της εν λόγω έρευνας θα ανακοινωθούν εντός των επόμενων ημερών.





Εάν είσαι παιδί που έχει βιώσει ηλεκτρονικό εκφοβισμό, διαδικτυακή επίθεση -σεξουαλική ή μη-, συγκρούσεις λόγω εκτεταμένης χρήσης διαδικτύου, εάν ΔΕΝ είναι όλα καλά, οι Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί του Οργανισμού «Το Χαμόγελου του Παιδιού» στη Γραμμή 1056 ή το CHAT 1056 είναι εδώ για εσένα. Μπορείς να ζητήσεις βοήθεια, 24 ώρες το 24ωρο, δωρεάν και ανώνυμα.