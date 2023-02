Σεισμός στην Τουρκία: Τρίμηνη κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε 10 επαρχίες

Κόσμος

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κήρυξε σήμερα κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τρεις μήνες στις δέκα νότιες επαρχίες της χώρας που επλήγησαν από καταστροφικούς σεισμούς και τις χαρακτήρισε ζώνη καταστροφής σε μια κίνηση που αποσκοπεί να ενισχύσει τις προσπάθειες διάσωσης.

Ο αριθμός των νεκρών από τους δύο μεγάλους σεισμούς που σημειώθηκαν χθες Δευτέρα σε μια μεγάλη περιοχή της Τουρκίας και στη Συρία ξεπέρασε τους 5.000, καθώς οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί στα ερείπια κτιρίων που κατέρρευσαν.

Η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης επιτρέπει στον πρόεδρο και στο υπουργικό συμβούλιο να παρακάμψουν τη Εθνοσυνέλευση στη θέσπιση νέων νόμων και να περιορίσουν ή να αναστείλουν δικαιώματα και ελευθερίες όπως θεωρούν απαραίτητο.

"Αποφασίσαμε να κηρύξουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να διασφαλίσουμε πως οι επιχειρήσεις εκτελούνται γρήγορα", ανέφερε ο Ερντογάν στη δεύτερη ομιλία του μετά τον πρώτο σεισμό που σημειώθηκε τις πρώτες ώρες της Δευτέρας.

Ο Τούρκος πρόεδρος είπε πως η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα διαρκέσει τρεις μήνες -- κάτι που σημαίνει πως θα λήξει λίγο πριν από τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τις 14 Μαΐου. Θα μπορούσε επίσης να παραταθεί. Η προηγούμενη φορά που ο Ερντογάν είχε κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης ήταν τον Ιούλιο του 2016 έπειτα από την απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος.

Ο Ερντογάν είπε ακόμη πως 70 χώρες προσέφεραν βοήθεια στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και πως οι αρχές σχεδιάζουν να ανοίξουν ξενοδοχεία στην Αττάλεια, ένα τουριστικό θέρετρο στη νότια Τουρκία, ώστε να στεγάσουν προσωρινά ανθρώπους που επλήγησαν από τους σεισμούς. Είπε πως ο απολογισμός των νεκρών στην Τουρκία αυξήθηκε στους 3.549.

Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν πως περίπου 13,5 εκατομμύρια άνθρωποι επλήγησαν σε μια περιοχή που εκτείνεται περίπου 450 χλμ. από τα Άδανα στη δύση μέχρι το Ντιγιάρμπακιρ στην ανατολή, και 300 χλμ. από τη Μαλάτια στον βορρά μέχρι τη Χατάι στον νότο.

Η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων της Τουρκίας ανέφερε πως 5.775 κτίρια καταστράφηκαν στον σεισμό και πως 20.426 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.





