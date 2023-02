Υγεία - Περιβάλλον

Χανιά: Ανατροπή για την 17χρονη λεχώνα μετά από 52 μέρες!

Η ανήλικη μητέρα βρισκόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων από τα μέσα του Δεκεμβρίου του περασμένου έτους.

Εκτός ΜΕΘ βρίσκεται η 17χρονη που είχε υποστεί σηπτικό σοκ, μετά τον τοκετό και νοσηλευόταν διασωληνωμένη από τις 22 Δεκεμβρίου 2022.

Χάρη στις τιτάνιες προσπάθειας γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού τόσο στην ΜΕΘ του γενικού νοσοκομείου Χανίων, όσο και στην γυναικολογική και χειρουργική κλινική, η νεαρή μανούλα κέρδισε τη μάχη για τη ζωή της και μετά από 52 ημέρες ετοιμάζεται να πάρει εξιτήριο και να χαρεί το μωράκι της.

Το μωρό είναι υγιέστατο από την πρώτη στιγμή ενώ και ο τοκετός είχε εξελιχθεί χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, το ίδιο βράδυ, εντελώς απρόσμενα η λεχώνα είχε παρουσίαση ραγδαία επιδείνωση, με αποτέλεσμα να εισαχθεί στη Μονάδα με σηπτικό σοκ.

Σε σχετική γραπτή ανακοίνωση, εκφράζονται «θερμά συγχαρητήρια εκ μέρους της Διοικήσεως σε όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Μ.Ε.Θ., τους χειρουργούς, τους γυναικολόγους, τους αναισθησιολόγους και τις μαίες».

