“Παγιδευμένοι”: sneak preview από το επεισόδιο της Τρίτης (εικόνες)

Δείτε πρώτοι σκηνές από το καθηλωτικό επεισόδιο της Τρίτης, της σειράς "Παγιδευμένοι" του ΑΝΤ1.

Οι «Παγιδευμένοι» έρχονται και αυτή την εβδομάδα, Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη στις 22:00 στον ΑΝΤ1, με καθηλωτικά επεισόδια και θα κόψουν την ανάσα μας.

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τρίτης

Η Άννα, μαζί με τον Δημήτρη, προσπαθεί να ενώσει τις σκόρπιες αναμνήσεις της, για να φτάσει στην αλήθεια. Όλα οδηγούν στο ότι ο δράστης της δολοφονίας του Άγγελου ήταν γυναίκα.

Ο Ανδρέας προσπαθεί να διαχειριστεί την κατάσταση, τώρα που η Δανάη γνωρίζει την αλήθεια, ενώ η Δανάη παίρνει μια απόφαση που ταράζει τη Νατάσσα.

Ο Αλέκος συνεχίζει να χρησιμοποιεί κάθε μέσο για να στείλει την Άννα πίσω στη φυλακή.

Η Άννα μαθαίνει ότι ο Δημήτρης παραιτήθηκε από τη θέση του Εισαγγελέα και η αντίδρασή της θα είναι απρόβλεπτη καθώς δεν αντέχει το βάρος μιας τέτοιας θυσίας.

Ο Άκης μπλέκει τον Θοδωρή, τη Νεφέλη, τη Δανάη και τη Λίνα σε άλλη μια παράνομη δοσοληψία. Πόσο επικίνδυνο θα αποδειχτεί αυτό για την παρέα των παιδιών;

Η Χρύσα έρχεται αντιμέτωπη με μία συγκλονιστική αποκάλυψη σε σχέση με τη Δώρα και θα χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της.

Ο Ανδρέας βρίσκει νέα στοιχεία που ανατρέπουν τους μέχρι τώρα ισχυρισμούς της Άννας και του Δημήτρη.

Ακολουθεί sneak preview του αποψινού επεισοδίου:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, , Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή, η Ταμίλλα Κουλίεβα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιάννης Λαπατάς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

