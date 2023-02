Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία - ΕΜΑΚ: Νέα διάσωση κοριτσιού από τα ερείπια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι κάμερες κατέγραψαν συγκλονιστικά στιγμιότυπα, από τις προσπάθειες των μελών της ελληνικής ΕΜΑΚ, να σώσουν ακόμα ένα ανήλικο κορίτσι.





Συνεχίζεται η "μάχη" των Ελλήνων Πυροσβεστών της ΕΜΑΚ για να σώσουν επιζώντες από τον φονικό σεισμό που έπληξε την Τουρκία και τη Β. Συρία

Το απόγευμα της Τρίτης οι κάμερες κατέγραψαν συγκλονιστικά στιγμιότυπα, από τις προσπάθειες των μελών της ελληνικής ΕΜΑΚ, καθώς κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανό από τα χαλάσματα ακόμα ένα ανήλικο κορίτσι στην Αντιόχεια.

Νωρίτερα, τα μέλη της ΕΜΑΚ διέσωσαν έναν 50χρονο, στην πόλη Χατάι.

Οι Έλληνες διασώστες ανέσυραν νεκρό ένα μικρό κοριτσάκι, παιδί του 50χρονου, ενώ αμέσως μετά επιχείρησαν για την διάσωση της μικρής αδελφής του κοριτσιού, ηλικίας 6 ετών και ακόμη ενός άνδρα που είναι εγκλωβισμένος δίπλα του.

Η 6χρονη ήταν αγκαλιασμένη με την αδελφούλα της, που δυστυχώς ανασύρθηκε απο τα χαλάσματα έχοντας χάσει την ζωή της.

Η 6χρονη που βρισκόταν κάτω απο τα ερείπια ενός κλιμακοστασίου τελικώς ανασύρθηκε ζωντανή, σκορπίζοντας χαρά και ικανοποίηση στα στελέχη της ελληνικής αποστολής.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στη Συρία: Γέννησε κάτω από τα χαλάσματα και ξεψύχησε (εικόνες)

Καταγγελία: Βιασμός 26χρονης μετά από γνωριμία το Facebook

Λέσβος - Φονικό ναυάγιο: επιχείρηση διάσωσης μεταναστών (βίντεο)