Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” – Δημόσιο: Το ωράριο λειτουργίας την Τετάρτη

Ποιες περιοχές αφορά η εφαρμογή ειδικού ωραρίου για τη λειτουργία του δημοσίου την Τετάρτη.

Από τις 10:00 το πρωί θα λειτουργήσουν και αύριο Τετάρτη οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω του καιρικού φαινομένου «Μπάρμπαρα».

Οι υπάλληλοι θα εργαστούν κανονικά στην έδρα της υπηρεσίας τους. Η απόφαση αφορά ειδικά την περιφέρεια Αττικής και για τις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φθιώτιδας της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Όπως σημειώνεται από το υπουργείο Εσωτερικών, προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών, διευκρινίζεται ότι δεν θα πραγματοποιηθούν τυχόν ραντεβού με δημόσιες υπηρεσίες που έχουν προγραμματιστεί για αύριο πριν από τις 10:00 το πρωί.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δεν αφορούν τους υπαλλήλους τα καθήκοντα των οποίων συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Για τους υπαλλήλους αυτούς, αρμόδιοι να παρέχουν οδηγίες είναι οι επικεφαλής των υπηρεσιών αιχμής, στην οποία ανήκουν οργανικά, ιδίως αρμόδιος επικεφαλής των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, νοσηλευτικών ιδρυμάτων κλπ.

