Σεισμός: Ο γιος του πυροσβέστη Νίκα που είχε σώσει τον μικρό Ανδρέα στο Αίγιο έσωσε παιδί στην Τουρκία (εικόνες)

Στα χνάρια του πατέρα του, του αείμνηστου Στρατηγού Παναγιώτη Νίκα, 28 χρόνια μετά, ο Πυραγός Κωνσταντίνος Νίκας.



Χωρίς διακοπή και κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες και δριμύ ψύχος εξελίσσονται οι τιτάνιες προσπάθειες της ελληνικής αποστολής, μαζί με άλλες διασωστικές αποστολές, για την ανεύρεση επιζώντων στα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν από τον φονικό σεισμό στη Νότια Τουρκία, προσπάθειες που έχουν αποδώσει καρπούς, καθώς τρεις άνθρωποι μεταξύ των οποίων δύο μικρά κορίτσια ανασύρθηκαν ζωντανοί.

Πρόκειται για έναν 50χρονο άνδρα, ο οποίος ανασύρθηκε από κτήριο το οποίο καταπλάκωσε τον ίδιο και την οικογένεια του, ένα 9χρονο κοριτσάκι και μία επτάχρονη, η αδελφούλα της οποίας, η μικρή Φατμά, δυστυχώς έχασε την μάχη για την ζωή.

Οι εικόνες με τις προσπάθειες των Ελλήνων διασωστών, η συγκίνηση τους μόλις έσωσαν τα παιδιά, αλλά και η οδύνη τους για τον θάνατο της μικρής Φατμά, έχουν κάνει το γύρω του κόσμου και ήδη έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης, τα οποία ζητούν πληροφορίες για την αποστολή, από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Ανάμεσα στα 21 μέλη της αποστολής της ΕΜΑΚ που επιχειρεί τις τελευταίες ώρες στην Τουρκία είναι και ο πυραγός Κωνσταντίνος Νίκας, με καταγωγή από την Καλαμάτα, γιος του επίσης πυροσβέστη στρατηγού Παναγιώτη Νίκα, ο οποίος στους σεισμούς του Αιγίου είχε συγκλονίσει με την διάσωση του μικρού Ανδρέα.

«Έχω πει άπειρες φορές ότι το επάγγελμα του Πυροσβέστη είναι ένα "μικρόβιο" που εισέρχεται στον οργανισμό μας και εκκολάπτεται μέσα μας για όσο χρονικό διάστημα υπηρετούμε το ένδοξο Πυροσβεστικό Σώμα. Το "μικρόβιο" τούτο είναι ισχυρότατο όταν μεταφέρεται απο τους γονείς στα παιδιά τους και μεταφράζεται σε υπέρτατα παράδειγμα ανδρείας και προσφοράς στον συνάνθρωπο...



Βλέποντας σήμερα την εικόνα του φίλου μου Πυραγού Nikas Konstantinos να συμμετέχει στην επιτυχή διάσωση νεαρού παιδιού στην Αντιόχεια της Τουρκίας, θυμήθηκα την εικόνα του πατέρα του, αείμνηστου Στρατηγού Παναγιώτη Νίκα στο σεισμό του Αιγίου και τη διάσωση του μικρού τότε Ανδρέα...

ΘΑΡΣΕΙΝ ΣΩΖΕΙΝ...

Κουράγιο στον Τουρκικό και Συριακό λαό και καλή επιτυχία στους διασώστες μας...», γράφει συνάδελφος του Κωνσταντίνου, σε ανάρτησή του που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και ξυπνά μνήμες από τον φονικό σεισμό των 6,1 Ρίχτερ, τον Ιούνιο το 1995, που συντάραξε την πόλη του Αιγίου.

