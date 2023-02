Οικονομία

Hellenic Train – “Μπάρμπαρα”: Ποια δρομολόγια ακυρώνονται την Τετάρτη

Σε ακυρώσεις δρομολογίων προχωρά η Hellenic Train κατόπιν ενημέρωσης για σοβαρή επιδείνωση των καιρικών φαινομένων.

Σε ακυρώσεις δρομολογίων για αύριο Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου προχωρά η Hellenic Train κατόπιν ενημέρωσης από την Πολιτική Προστασία για σοβαρή επιδείνωση των καιρικών φαινομένων και σε συνεννόηση με το Διαχειριστή Υποδομής.

Αναλυτικά τα δρομολόγια:

