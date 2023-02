Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Σχολεία: Νέα λίστα με όσα είναι κλειστά την Τετάρτη

Σε διευκρινίσεις προέβη αργά το βράδυ η Περιφέρεια Αττικής για τα σχολεία που δεν θα λειτουργήσουν διά ζώσης. Τι θα ισχύσει για υπετοπικά σχολεία, όπως τα ΕΠΑΛ και τα Μουσικά.

Η κακοκαιρία «Μπάρμπαρα» συνεχίζεται, με πυκνές χιονοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες και παγετός, που έχουν δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα σε τμήματα και της Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό παρατείνεται και την Τετάρτη, σε πολλές περιοχές, η ειδική μέριμνα που αφορά το κλείσιμο σχολείων και την διενέργεια των μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης.

Η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, αναφέρει τα εξής:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, μετά από διαβούλευση με τους 66 δήμους της Αττικής, τις προβλέψεις της ΕΜΥ και τη σχετική ενημέρωση των μετεωρολόγων Θ. Κολυδά, και Θ. Καλύβα, τα αιτήματα των δημάρχων και με τη συμμετοχή των χωρικών Αντιπεριφερειαρχών, των Αντιπεριφερειαρχών Πολιτικής Προστασίας και Παιδείας προέβη στην απόφαση να παραμείνουν και αύριο κλειστά τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε περιοχές που αντιμετωπίζουν ακόμα προβλήματα από την κακοκαιρία. Για τη λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών και τις ώρες προσέλευσης στα σχολεία, οι δήμοι ως αρμόδιοι θα προβούν σε σχετικές ανακοινώσεις.

Αναλυτικά πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) της Αττικής:

Π. Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κλειστά στους δήμους:

Ωρωπού

Διονύσου

Αχαρνών

Παλλήνης

Μαραθώνα (νεότερη ενημέρωση)

ΔΚ Πικερμίου του Δήμου Ραφήνας - Δεν θα λειτουργήσουν επίσης τα Ειδικά Σχολεία και το ΕΠΑΛ Πικερμίου - Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων, καθώς και οι παιδικοί σταθμοί στον υπόλοιπο δήμο Ραφήνας ( (νεότερη ενημέρωση)

Ανοιχτά στους δήμους:

Ραφήνας

Παιανίας

Σπάτων – Αρτέμιδος

Λαυρεωτικής

Σαρωνικού

Δήμος Κρωπίας ( Ανοιχτά Όλα. Κλειστό μόνο το Ειδικό Σχολείο του Δήμου Κρωπίας )

) Μαρκοπούλου

Βάρης -Βούλας -Βουλιαγμένης

Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Κλειστά στους δήμους:

Αμαρουσίου

Βριλησσίων

Ηρακλείου

Κηφισιάς

Λυκόβρυσης-Πεύκης

Μεταμορφώσεως

Νέας Ιωνίας

Πεντέλης

Χαλανδρίου

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία και στους Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού

Ανοιχτά στους δήμους:

Αγίας Παρασκευής

Παπάγου-Χολαργού

Φιλοθέης-Ψυχικού

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: Όλα ανοιχτά (εκτός από συγκεκριμένα σχολεία του Δήμου Πετρούπολης*)

Ανοιχτά στους δήμους:

Αγίας Βαρβάρας

Αναργύρων-Καματερού

Αιγάλεω

Ιλίου Δήμο Περιστερίου

Χαϊδαρίου

Στον δήμο Πετρούπολης θα λειτουργήσουν όλα εκτός από τα παρακάτω σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά:

Νηπιαγωγείο 1Ο /2Ο / 6Ο / 7Ο /12Ο /15Ο /16Ο/ 17Ο /17Ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / 19Ο / 20Ο

Δημοτικό 1Ο / 4Ο /7Ο /8Ο /9Ο

Γυμνάσιο 4Ο / 6Ο

Γενικό λύκειο 2Ο /3Ο

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κλειστά στους δήμους:

Ελευσίνας

Μάνδρας-Ειδυλλίας

Φυλής

Ανοιχτά στους δήμους:

Ασπροπύργου

Δήμος Μεγαρέων

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ

Κλειστά στο Δήμο:

Σαλαμίνας

Ανοιχτά στους δήμους:

Αγκιστρίου

Δήμος Αίγινας

Δήμος Κυθήρων

Δήμος Πόρου

Σπετσών

Ύδρας

Τροιζηνίας-Μεθάνων

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Όλα ανοιχτά

Δήμος Αθηναίων

Δήμος Βύρωνος

Δήμος Γαλατσίου

Δήμος Δάφνης-Υμηττού

Δήμος Ζωγράφου

Δήμος Ηλιούπολης

Δήμος Καισαριανής

Δήμος Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνας

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ: Όλα ανοιχτά

Δήμος Πειραιώς

Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Δήμος Κορυδαλλού

Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δήμος Περάματος

Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: Όλα ανοιχτά

Δήμος Αγίου Δημητρίου

Δήμος Αλίμου

Δήμος Γλυφάδας

Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης

Δήμος Καλλιθέας

Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου

Δήμος Νέας Σμύρνης

Δήμος Παλαιού Φαλήρου

Κλειστά σε όλη την Αττική ΕΠΑΛ, Μουσικά και Πειραματικά σχολεία, όμως...

Λόγω του υπερτοπικού τους χαρακτήρα ιδιωτικά και δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Πειραματικά, Εσπερινά, κ.α.) αύριο Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023 με απόφαση του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη δεν θα λειτουργήσουν δια ζώσης. Η σχετική απόφαση κρίθηκε αναγκαία καθώς οι μαθητές των συγκεκριμένων σχολείων δεν προέρχονται μόνο από το δήμο στον όποιο αυτά λειτουργούν, αλλά και από άλλους δήμους στους οποίους συνεχίζει να υπάρχει πρόβλημα λόγω κακοκαιρίας. Ωστόσο, σε νεότερη ενημέρωση της Περιφέρειας Αττικής αναφέρεται ότι "δεδομένων των συχνών καιρικών μεταβολών, διευκρινίζεται ότι δύνανται να παραμείνουν ανοιχτά υπερτοπικά δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Πειραματικά, Εσπερινά, Ειδικά Σχολεία κ.α.)., στην περίπτωση που θα αποφασίσουν σχετικά προς τούτο οι Διευθυντές των προαναφερόμενων σχολικών μονάδων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες επικρατούσες καιρικές συνθήκες και ανάγκες που κάθε φορά ισχύουν".

Να σημειωθεί ότι οι λαϊκές αγορές θα είναι ανοιχτές σε όλη την Αττική.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίνει σχετικά: «Η λήψη απόφασης για τη λειτουργία ή όχι των σχολείων λαμβάνεται με βάση την εκτίμηση των δεδομένων που έχουμε, τόσο από τις δημοτικές αρχές, όσο και σε επίπεδο μετεωρολογικών εκτιμήσεων. Απόλυτη προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια των μαθητών, των γονέων τους και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες Πολιτικής Προστασίας, Οικονομικών και Παιδείας και το σύνολο των στελεχών μας βρίσκονται συνεχώς σε κινητοποίηση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα όποια ζητήματα προκύπτουν».

Η Περιφέρεια Αττικής παρακολουθεί την εξέλιξη των φαινομένων και αφού αξιολογήσει την κατάσταση με νεότερη ανακοίνωση θα κάνει γνωστό αν θα παραταθεί το κλείσιμο των σχολείων σε ορισμένες περιοχές και την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου.

