Μενέντεζ για F-35: “πράσινο φως” για πώληση στην Ελλάδα

Τι ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ για τα πρώτα βήματα που ανοίγουν τον δρόμο για την απόκτηση των F-35 από την Ελλάδα.

Το πράσινο φως στην πώληση των F-35 στην Ελλάδα έδωσε ο πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας Ρόμπερτ Μενέντεζ, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος από το Delphi Economic Forum στην Ουάσιγκτον.

Βάσει της διαδικασίας πρέπει να συμφωνήσουν επίσης ο Ρεπουμπλικανός αντιπρόεδρος της επιτροπής, Τζιμ Ρις, καθώς και ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος στην αντίστοιχη επιτροπή στην Βουλή (Μάικλ Μακόλ, Γκρέγκορι Μικς).

Όταν εξασφαλιστεί αυτή η συναίνεση, κάτι που εκτιμάται ότι είναι ζήτημα χρόνου, τότε η αμερικανική κυβέρνηση θα ειδοποιήσει επίσημα το Κογκρέσο για την πώληση των F-35 στην Ελλάδα και από εκεί και πέρα θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την επικύρωση της αμυντικής σύμβασης.

«Είμαι ευχαριστημένος που πριν από δύο ημέρες υπέγραψα για τα F-35 προς την Ελληνική Δημοκρατία και το έκανα όχι επειδή είμαι απλά λάτρης του ελληνικού λαού, το έκανα επειδή αυτή είναι μια χώρα που μοιράζεται τις αξίες μας, που είναι ευθυγραμμισμένη μαζί μας σε πράγματα που είναι σημαντικά στον κόσμο: δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, κράτος δικαίου, μια χώρα που δεν είναι εμπόλεμη με τους γείτονές της, αλλά το αντίθετο. Έτσι, όταν μια χώρα συντάσσεται στις αξίες της μαζί μας και υπάρχει επίσης στρατηγικό συμφέρον, τότε δεν έχω πρόβλημα να υπογράψω ως Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων με τη δικαιοδοσία των πωλήσεων όπλων, δεν είχα πρόβλημα να υπογράψω υπό αυτές τις συνθήκες. Αλλά όταν μια χώρα επιδεικνύει το αντίθετο, τότε ναι, έχω πρόβλημα», είπε ο κ. Μενέντεζ στέλνοντας εκ νέου μήνυμα στην Τουρκία.

