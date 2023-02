“The 2Night Show” - Καλλιακμάνης: Από το ταξί με την Ειρήνη Παππά… στο καζίνο και στην Αστυνομία (βίντεο)

Life

Για την ζωή του και την διαδρομή του μέχρι να ενταχθεί στην Αστυνομία, αλλά και την πορεία του ως αστυνομικός και συνδικαλιστής μίλησε ο Γιώργος Καλλιακμάνης στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Στην εκπομπή «The 2Night Show» ήταν καλεσμένος την Τρίτη ο Γιώργος Καλλιακμάνης, που μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την περιπετειώδη πορεία της ζωής του, ξεκινώντας από οδηγός ταξί στα 19 του χρόνια και στη συνέχεια δουλεύοντας στο καζίνο, αφού μεσολάβησαν η απασχόληση του σε άλλα επαγγέλματα, μέχρι να βρεθεί ο άνθρωπος που τον βοήθησε να μπει στην Αστυνομία. Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε περάσει από εξετάσεις για να διοριστεί φρουρός στις Φυλακές Κορυδαλλού, όμως απέρριψε την θέση όταν περπάτησε ανάμεσα σε κρατούμενους, όταν πήγε για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, περιέγραψε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου την διαδρομή του και πως από περιπτεράς, ταξιτζής και ελεγκτής στο καζίνο της Πάρνηθας, αποφάσισε να γίνει αστυνομικός.

«Η ζωή μου είναι μία περιπέτεια. Ξεκίνησα από το Αγρίνιο από φτωχή οικογένεια, ήταν πέτρινα χρόνια. Έχω δουλέψει ως περιπτεράς, οδηγός φορτηγού, ταμίας στο θέατρο της Επιδαύρου, και ελεγκτής γκρουπιέρηδων στο καζίνο. Στην αστυνομία μπήκα στα 26 μου», είπε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, ο οποίος διηγήθηκε και ένα περιστατικό, από τα χρόνια που δούλευε ως οδηγός ταξί, με την Ειρήνη Παππά ως πελάτισσα, που τον ρώτησε αν έχει δίπλωμα, καθώς της φαινόταν πολύ μικρός σε ηλικία.

Την απόφαση να γίνει αστυνομικός την πήρε όταν, ενώ δούλευε στο καζίνο, αρνήθηκε να κάνει τα στραβά μάτια σε παρατυπίες για ορισμένα πονταρίσματα και μπήκε στο στόχαστρο. Ήταν τότε που ένας άνθρωπος του πρότεινε να τον βοηθήσει για να μπει στο Δημόσιο.

