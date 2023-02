Οικονομία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - ΟΑΣΑ: Αλλαγές σε δρομολόγια την Τετάρτη

Αναλυτική ενημέρωση για τις λεωφορειακές γραμμές, στις οποίες υπάρχει τροποποίηση στα δρομολόγια της Τετάρτης, λόγω των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Σε ενημέρωση για τηβ λειτουργία των λεωφορειακών γραμμών την Τετάρτη, λόγω των καιρικών φαινομένων, ο ΟΑΣΑ αναφέρει τα εξής:

'Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι σήμερα ότι σήμερα Τετάρτη 08/02/2023, τα δρομολόγια στο συγκοινωνιακό δίκτυο ΟΑΣΑ εκτελούνται κανονικά εκτός από τις παρακάτω γραμμές των όποιων η έναρξη θα καθυστερήσει λόγω των καιρικών φαινομένων και του παγετού που σημειώνεται σε ορισμένες περιοχές:

Λεωφορειακές Γραμμές

522 ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΑΔΑΜΕΣ Α (ΚΥΚΛΙΚΗ)

523 ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΑΔΑΜΕΣ Β (ΚΥΚΛΙΚΗ)

524 ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΕΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

526 ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΕΦΑΛΑΡΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

530 ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ – Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

560 ΣΤ.ΚΗΦΙΣΙΑ – ΜΟΡΤΕΡΟ – Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ

861 ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΟΙΚ.ΤΙΤΑΝ

861Β ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΜΑΝΔΡΑ – ΒΙΛΙΑ – ΕΡΥΘΡΕΣ

Επιπλέον, για τον ίδιο λόγο, υπάρχουν γραμμές που προσωρινά πραγματοποιούνται τροποποιήσεις στη διαδρομή τους.

Το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερώνεται για τη λειτουργία των γραμμών και από τις ανακοινώσεις στην εφαρμογή OASA Telemetics και τις τηλεματικές στάσεις, καθώς και από το πληροφοριακό κέντρο 11185".

