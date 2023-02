Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία - EMAK: Οι Έλληνες διασώστες έχουν σώζει 4 ζωές

Στιγμές συγκίνησης για τους επιζώντες, αλλά και σντριβής των Ελλήνων διασωστών, που έχουν ανασύρει και δύο νεκρά παιδιά.

Ξεπερνούν τους 8.300 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη Δευτέρα την Τουρκία και τη Συρία, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, 5.894 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη χώρα από την ισχυρή σεισμική δόνηση, ενώ άλλοι 2.470 στη Συρία, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό σε 8.364 νεκρούς.

Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες της ελληνικής ομάδας της ΕΜΑΚ στην επαρχία Χάται (Hatay) βόρεια της πόλης της Αντιόχειας στην Τουρκία που έχουν χτυπηθεί με σφοδρότητα από τον "Eγκέλαδο".

Συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις και μέσα στην νύχτα, έχουν απεγκλωβίσει ζωντανούς μέχρι στιγμής 4 ανθρώπους. Την Τρίτη ανασύρθηκαν εν ζωή από χαλάσματα:

ένας άνδρας 50 ετών

ένα κορίτσι 9 ετών και

ένα κορίτσι 7 ετών ,

Την νύχτα προς την Τετάρτη ανέσυραν ζωντανό και ένα αγόρι 15 ετών.

Δυστυχώς, τα στελέχη της ΕΜΑΚ έχιουν ανασύρει και τρία άτομα νεκρά: ένα μικρό κορίτσι την Τρίτη και την νύχτα προς την Τετάρτη ένα αγόρι περίπου 17 ετών και έναν άνδρα περίπου 40 χρόνων.





Οι εικόνες με τις προσπάθειες των Ελλήνων διασωστών, η συγκίνησή τους αλλά και η οδύνη τους για το θάνατο της μικρής Φατμέ, έχουν κάνει το γύρο του κόσμου. αλλά και η οδύνη τους για το θάνατο της μικρής Φατμέ, έχουν κάνει το γύρο του κόσμου.





Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Οι καιρικές συνθήκες καθιστούν δύσκολο το έργο των ανθρώπων που με γυμνά χέρια ξεθάβουν τους συγγενείς τους κάτω από τα συντρίμμια που άφησε ο φονικός σεισμός, εκείνοι συνεχίζουν απτόητοι και με περισσότερο πείσμα την αναζήτησή τους.

Το πρωί της Τετάρτης ανακοινώθηκε ότι η Ελλάδα στέλνει και δεύτερη ομάδα με 15 άνδρες της ΕΜΑΚ που θα ταξιδέψουν στην Τουρκία με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας το οποίο θα θα απογειωθεί από αεροδρόμιο της Βορείου Ελλάδας.

Στην δεύτερη ελληνική ομάδα θα συμμετέχουν και τρια στελέχη του ΕΚΑΒ ως ιατρικό προσωπικό

Όπως ανακοίνωσε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής η ομάδα των 15 ανδρών της ΕΜΑΚ θα έχει μαζί της και ένα βελγικό ποιμενικό με την ονομασία Τάλως.





Η πρώτη ελληνική αποστολή έχει στρατοπεδεύσει σε ανοιχτό σημείο σε απόσταση περίπου 6 χιλιόμετρα από τον τόπο της καταστροφής και των ερευνών διάσωσης, έχουν εφοδιαστεί με τρόφιμα και έχουν χωριστεί σε δύο ομάδες των 10 ατόμων που επιχειρούν για τη διάσωση των ανθρώπων με συνεχόμενες βάρδιες.

