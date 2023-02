Αθλητικά

ΝΒΑ – ΛεΜπρόν Τζέιμς: Ο “Βασιλιάς” έγραψε… Ιστορία

Πριν τον αγώνα με τους Θάντερς χρειαζόταν 36 πόντους για να γίνει ο πρώτος των πρώτων. Ο Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ ήταν εκεί έτοιμος να τον αποθεώσει. Και το έκανε!

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του NBA. Ο "Βασιλιάς" συναντήθηκε με το πεπρωμένο του στον αγώνα των Λέικερς με τους Θάντερ, ξεπέρασε τους 38.387 πόντους του θρυλικού Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ και ανέβηκε στην πρώτη θέση των σκόρερ όλων των εποχών.

Σε μία βραδιά που ήταν αφιερωμένη σε αυτόν, με τον Αμντούλ-Τζαμπάρ στο γήπεδο, ο ΛεΜπρόν χρειαζόταν 36 πόντους για να σπάσει το ρεκόρ που έμοιαζε αδύνατο να σπάσει.

"The King wears the crown!" pic.twitter.com/k9pqmYeoeT — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 8, 2023

Είχε 20 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Έφτασε τους 36 πόντους με 10.9 δευτερόλεπτα να μένουν για το τέλος της τρίτης περιόδου με ένα fade away σουτ μειώνοντας σε 99-104. Και έγραψε ιστορία. Το παιχνίδι διακόπηκε. Φωτογράφοι μπήκαν στο παρκέ. Ο Καρίμ τον αποθέωσε. Όλα τα υπόλοιπα, ήταν ιστορία

38,388 POINTS



LeBron James hits the fadeaway jumper to become the NBA’s all-time leading scorer! #ScoringKing pic.twitter.com/P5LyTZAZn3 — NBA (@NBA) February 8, 2023

Πηγή: sport24.gr

