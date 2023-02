Οικονομία

Απεργία ΠΝΟ: Δεμένα τα πλοία στο λιμάνια

Ξεκίνησε τα ξημερώματα η απεργία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Μέχρι πότε θα διαρκέσει. Τα αιτήματα των ναυτικών.

Ξεκίνησε σήμερα στις 06:00 το πρωί η 48ωρη πανελλαδική απεργία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) και έτσι τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια Τετάρτη και Πέμπτη 8/2 και 9/2. Η ΠΝΟ ζητά την κατάρτιση και υπογραφή νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για το 2023.

Στις κινητοποιήσεις της ΠΝΟ συμμετέχει και η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών, η οποία έχει προαναγγείλει και επαναλαμβανόμενες 48ωρες απεργίες από τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής 10/2.

Η ΠΝΟ κάνει λόγο για πλήρη απροθυμία και άρνηση της εργοδοτικής πλευράς να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση και υπογραφή νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για το 2023, παρά το γεγονός ότι έγκαιρα – προ τριμήνου – τους είχαν αποσταλεί απόλυτα θεμελιωμένα, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στα αρμόδια υπουργεία, τα οικονομικά, θεσμικά και κλαδικά αιτήματα του κλάδου των ναυτικών.

Η Συνομοσπονδία, επίσης, ζητά την καταπολέμηση της μαύρης ανασφάλιστης εργασίας και την καθιέρωση πάγιου συστήματος ουσιαστικής οικονομικής ενίσχυσης και προστασίας των άνεργων ναυτικών.

Ακόμη, ζητά αύξηση του προβλεπόμενου μηνιαίου επιδόματος ανεργίας σε 650 ευρώ για τους άγαμους και 850 ευρώ για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο πρόσωπο, ώστε να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες των ναυτικών, αλλά και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Τα ναυτεργατικά σωματεία αναμένεται να πραγματοποιήσουν απεργιακή συγκέντρωση αύριο Πέμπτη, στις 11:00 το πρωί στα πλοία της BlueStar, απέναντι από τον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Πειραιά.

