Φθιώτιδα – Γλύφα: 40 πόντοι χιόνι δίπλα στο κύμα! (εικόνες)

Εντυπωσιακές οι εικόνες από το όμορφο χωριό του δήμου Στυλίδας.

Απίστευτες είναι οι εικόνες που έρχονται από το παραθαλάσσιο χωριό Γλύφα, του Δήμου Στυλίδας, στην Φθιώτιδα.

Το χωριό δέχθηκε μεγάλες ποσότητες χιονιού, όπως και όλες οι διπλανές παραθαλάσσιες κοινότητες της περιφερειακής ενότητας Μαγνησίας και κατ’ επέκταση τα παραθαλάσσια μέρη του Παγασητικού.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Στυλίδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να κρατήσουν τους δρόμους ανοιχτούς.

