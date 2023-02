Οικονομία

“Καλάθι του νοικοκυριού”: η σύγκριση για τις τιμές της εβδομάδας

Τι αναφέρεται από το Υπ. Ανάπτυξης, με βάση το κόστος για τα προϊόντα που παραμένουν στο νέο καλάθι.

Στο 91% των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο «Καλάθι του νοικοκυριού», οι τιμές μειώνονται ή διατηρούνται σταθερές την 15η εβδομάδα εφαρμογής του (08/02/2023 -14/02/2023), με βάση τους νέους τιμοκαταλόγους που γνωστοποίησαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σήμερα, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου, οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

«Η μέση τιμή του «Καλαθιού» παραμένει σταθερή» σχολίασε σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης.

Ειδικότερα, από το σύνολο 882 προϊόντων στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» που είναι απολύτως συγκρίσιμα:

στα 70, ποσοστό 8%, η τιμή μειώθηκε,

στα 734, ποσοστό 83%, η τιμή παρέμεινε σταθερή

και σε 78, ποσοστό 9%, η τιμή αυξήθηκε.

Αναλυτικά οι τιμές των προϊόντων παρατίθνεται ΕΔΩ

