Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία: διασώστες δίνουν νερό με καπάκι σε παιδί κάτω από τα χαλάσματα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι συγκινητικές εικόνες από την προσπάθεια των διασωστών κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Δεκάδες άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα χαλάσματα μετά τον φονικό σεισμό που έπληξη την Τουρκία και τη Συρία.

Ήδη η ελληνική αποστολή της ΕΜΑΚ, την Τρίτη, κατάφερε να απεγκλωβίσει μεταξύ άλλων και δύο κοριτσάκια, κάτι που έφερε μεγάλη συγκίνηση.

Ακόμη ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διδικτύου και φέρνει ανατριχίλα, είναι εκείνο με τον μικρό Μοχάμεντ στη Συρία, ένα μικρό αγόρι, που παρέμεινε εγκλωβισμένος χωρίς φαγητό και νερό για πάνω από 40 ώρες στην πολυκατοικία που διέμενε στην Αντιόχεια της Τουρκίας.

Στα χαλάσματα της πολυκατοικίας οι διασώστες εντόπισαν το αγοράκι να είναι καλά στην υγεία του θαμμένο κάτω από τα χαλάσματα. Τότε οι διασώστες πλησιασαν το παιδάκι και με το καπάκι ενός μουκαλιού του προσέφεραν νερό.

Όπως θα δείτε και στο βίντεο που ανάρτησε στο Twitter ο Εκρέμ Ιμάμογλου, το παιδάκι μόλις κατάφερε να πιει λίγες σταγόνες νερό, χαμογέλασε και προκάλεσε συγκίνηση.

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, γνωστοποίησε ακόμη μέσα από την ανάρτησή του ότι ο μικρός Μοχάμεντ απεγκλωβίστηκε με επιτυχία από τα ερείπια.

“Aferin Muhammed!”

Muhammed, well done!



Today @municipalityist teams also saved Muhammed Ahmed, a native of Syria, from under the rubble in #Antakya. pic.twitter.com/TbzOjhVRia — Ekrem Imamoglu (International) (@imamoglu_int) February 7, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Φθιώτιδα – Γλύφα: 40 πόντοι χιόνι δίπλα στο κύμα! (εικόνες)

Σεισμός στην Τουρκία - EMAK: Οι Έλληνες διασώστες έχουν σώζει 4 ζωές

“The 2Night Show” - Καλλιακμάνης: Από το ταξί με την Ειρήνη Παππά… στο καζίνο και στην Αστυνομία (βίντεο)