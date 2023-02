Κοινωνία

“Μπάρμπαρα” - ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο για πυκνές χιονοπτώσεις και στην Αττική

Αναλυτική πρόγνωση για τις περιοχές που θα σημειωθούν χιονοπτώσεις. Προειδοποίηση για παγετό.

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε στις 03-02-2023/13:00 τοπική ώρα, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Για σήμερα Τετάρτη (08/02/2023)

1) Οι χιονοπτώσεις προβλέπεται να συνεχιστούν στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, καθώς και σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές των βορείων Κυκλάδων και της Κρήτης. Ειδικότερα στην ανατολική Μαγνησία, την κεντρική και βόρεια Εύβοια, τη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία προβλέπεται κατά τόπους ένταση των φαινομένων μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

2) Ειδικά για την Αττική προβλέπεται χιονόνερο και παροδικές χιονοπτώσεις, οι οποίες κατά τόπους στα βόρεια θα εκδηλώνονται σε χαμηλότερο υψόμετρο και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες θα είναι κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Επιπλέον ισχυρός παγετός θα σημειωθεί στα ηπειρωτικά έως και την Πέμπτη (09/02/2023), ο οποίος στα βορειοδυτικά θα είναι κατά τόπους ολικός (καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας αρνητικές θερμοκρασίες).

